Léto bez klíčů: WELOCK spustil Summer Sale Festival a chytré zámky nyní pořídíte se slevou až 63 €

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu přemýšlíte nad tím, že byste vyměnili klasické klíče za modernější a pohodlnější řešení, právě teď nastal ideální čas. Společnost WELOCK totiž odstartovala Summer Sale Festival, během kterého nabízí své chytré zámky a příslušenství za jedny z nejnižších cen letošního roku. Vybrané modely lze pořídit se slevou až 63 € a nechybí ani slevové kupóny, díky kterým se dostanete na ještě výhodnější cenu. Kompletní nabídku letní akce najdete na stránce WELOCK Summer Sale Festival.
WELOCK patří mezi průkopníky v oblasti chytrých zámků a biometrických bezpečnostních systémů. Jako první výrobce přišel s integrací pokročilé čtečky otisků prstů přímo do cylindrické vložky, díky čemuž si jeho produkty získaly oblibu po celém světě. Velkou výhodou je především jednoduchá montáž, kterou zvládne prakticky každý během několika minut bez vrtání nebo jiných stavebních úprav. Stačí vyměnit původní cylindrickou vložku za WELOCK a dveře jsou rázem připravené na odemykání pomocí otisku prstu, PIN kódu nebo mobilního telefonu.
Kromě samotných slev potěší také podmínky nákupu. WELOCK odesílá všechny objednávky zdarma z evropských nebo britských skladů, nabízí 30denní garanci vrácení peněz, dvouletou bezstarostnou záruku a samozřejmostí je i doživotní zákaznická podpora.
WELOCK Smart Lock – nejjednodušší cesta ke vstupu bez klíčů
Pokud chcete se světem chytrých zámků teprve začít, základní model WELOCK Smart Lock představuje ideální volbu. Nabízí přesně to, co od moderního zámku očekáváte – pohodlné odemykání bez hledání klíčů, jednoduchou instalaci a vysokou úroveň zabezpečení. Místo svazku klíčů vám stačí přiložit prst nebo využít mobilní aplikaci a dveře se během okamžiku odemknou.
Velkou předností je skutečnost, že není potřeba měnit celé dveře ani pořizovat drahé bezpečnostní systémy. WELOCK jednoduše nahradí původní cylindrickou vložku, takže instalace zabere jen několik minut. Pokud navíc někdy budete měnit bydliště nebo se stěhovat z pronájmu, můžete zámek stejně snadno demontovat a vrátit původní vložku zpět.
Během Summer Sale Festivalu jej pořídíte za 119 € po použití slevového kódu VD50, přičemž oproti běžné ceně ušetříte až 63 €.
WELOCK U81 – maximum funkcí pro nejnáročnější uživatele
Model WELOCK U81 patří mezi nejvybavenější zámky v nabídce výrobce. Je určen pro uživatele, kteří chtějí mít nad přístupem do domácnosti absolutní kontrolu a zároveň ocení maximální pohodlí při každodenním používání.
Vedle rychlého odemykání pomocí otisku prstu podporuje také správu přes mobilní aplikaci, vytváření časově omezených přístupů nebo přehled historie všech vstupů. Díky tomu přesně víte, kdy přišly děti ze školy, kdy dorazila úklidová firma nebo jestli už dorazili hosté do pronajímaného apartmánu. Přístupová oprávnění lze navíc kdykoliv změnit bez nutnosti vyrábět nové klíče nebo měnit vložku.
Stejně jako ostatní modely WELOCK se i U81 instaluje během několika minut bez vrtání. Právě jednoduchá montáž je jedním z hlavních důvodů, proč si tyto zámky oblíbili nejen majitelé rodinných domů, ale také provozovatelé Airbnb nebo správci nájemních bytů.
V rámci Summer Sale Festivalu vychází model U81 na 189 € po zadání kupónu VD60.
WELOCK SECBN51 – skvělý poměr ceny a výbavy
Model SECBN51 cílí na uživatele, kteří chtějí moderní chytrý zámek s biometrickým odemykáním za co nejrozumnější cenu. Nabízí všechny hlavní výhody bezklíčového vstupu, přitom si zachovává jednoduché ovládání i instalaci.
Odpadá věčné hledání klíčů po kapsách nebo obavy z jejich ztráty. Stačí přiložit prst a dveře se během okamžiku otevřou. Pokud potřebujete pustit domů další členy rodiny, lze jim jednoduše vytvořit vlastní přístup, aniž by bylo nutné nechávat vyrábět další klíče.
Model SECBN51 je během Summer Sale Festivalu dostupný za 119 € po zadání kupónu VD70, což z něj dělá jednu z nejzajímavějších nabídek celé akce.
WELOCK TOUCA51 – elegantní řešení pro moderní domácnost
Pokud kromě funkcí řešíte také vzhled, stojí za pozornost model TOUCA51. Ten kombinuje moderní design s jednoduchým používáním a výhodami chytrého zámku. Hodí se jak do novostaveb, tak i při rekonstrukcích, kde nechcete narušit vzhled vstupních dveří.
Samozřejmostí je rychlá montáž bez vrtání a možnost kdykoliv vrátit původní cylindrickou vložku. To ocení nejen majitelé bytů, ale také lidé žijící v pronájmu.
Během Summer Sale Festivalu pořídíte model TOUCA51 za 119 € po zadání kupónu VD50.
WELOCK Smart Keybox – chytré řešení pro sdílení klíčů
Ne každý potřebuje měnit zámek. Pokud jen hledáte bezpečný způsob, jak sdílet klíče s rodinou nebo hosty, může být ideální volbou WELOCK Smart Keybox.
Schránka umožňuje bezpečně uložit klíče a zpřístupnit je pouze lidem, kterým sami určíte přístup. Skvěle se hodí například pro krátkodobé pronájmy, kdy hosté přijedou v jiný čas, než jste doma. Využít ji ale mohou i rodiny, které chtějí umožnit vstup dětem po škole nebo řemeslníkům během své nepřítomnosti.
Cena během Summer Sale Festivalu činí 99 € po zadání kupónu VD60.
Wi-Fi Gateway – ovládejte svůj zámek odkudkoliv
Možnosti chytrých zámků WELOCK lze ještě rozšířit pomocí Wi-Fi Gateway, která propojí zámek s internetem a umožní jeho vzdálenou správu. Díky tomu můžete kontrolovat historii vstupů, dostávat upozornění nebo odemykat dveře i ve chvíli, kdy se nacházíte stovky kilometrů od domova.
Gateway navíc podporuje propojení s Amazon Alexa, takže ji snadno začleníte do své chytré domácnosti.
Cena činí 99 €.
Chytrý zámek se hodí častěji, než si možná myslíte
Mnoho lidí si chytrý zámek spojuje pouze s moderní domácností, jeho využití je ale mnohem širší. Skvěle funguje například v apartmánech na Airbnb, kde hostům jednoduše vytvoříte časově omezený přístup bez osobního předávání klíčů. Výborně se hodí také do rodinných domů, kde každý člen domácnosti může používat vlastní způsob odemykání.
Stejně praktické řešení představuje i pro pronajímatele bytů, kteří po odchodu nájemníka nemusí měnit vložku ani vyrábět nové klíče. Oprávnění jednoduše upraví v aplikaci. Praktické jsou i jednorázové přístupy pro kurýry, řemeslníky nebo úklidové služby, kterým můžete umožnit vstup pouze na přesně stanovenou dobu.
Summer Sale Festival potrvá jen omezenou dobu
Pokud jste o chytrém zámku uvažovali už delší dobu, právě probíhající WELOCK Summer Sale Festival představuje jednu z nejlepších příležitostí k nákupu. Kromě výrazných slev získáte dopravu zdarma z evropských a britských skladů, 30denní garanci vrácení peněz, dvouletou záruku i doživotní zákaznickou podporu. Kompletní nabídku všech akčních modelů, slevových kupónů i příslušenství najdete na stránce WELOCK Summer Sale Festival.