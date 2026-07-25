Je pokles akcií Netflixu konečný, nebo ještě nekončí?

Komerční sdělení: Netflix patří mezi společnosti, které zásadně proměnily celý sektor. Od své éry půjčovny DVD přešel na online streaming a zcela změnil způsob, jak lidé sledují filmy a seriály. Tento přechod ovlivnil nejen kina, ale i tradiční televizní vysílání. V Česku a na Slovensku zatím tento posun není tak výrazný, protože balíčky kabelových televizí stojí většinou 10–20 eur, zatímco v USA může cena balíčku dosahovat i 100 dolarů. To motivuje zákazníky rušit kabelové předplatné a přecházet na streamovací služby, čímž Netflix zůstává úspěšným příběhem transformace byznysu a atraktivní investicí.
Netflix nemá jeden zásadní problém
Na první pohled se může zdát, že Netflix nečelí žádnému velkému problému, který by vysvětloval prudký výprodej. Ve skutečnosti se jedná o kombinaci několika menších faktorů. Poslední výsledky byly solidní, přesto však firma zažívá mírné zpomalení růstu tržeb, které se pravděpodobně projeví i v aktuálním čtvrtletí. Netflix rovněž přestal zveřejňovat růst počtu předplatitelů, což může signalizovat, že tempo nárůstu zpomaluje.
Zdroj: XTB
Dalším aspektem je umělá inteligence. Na jedné straně může firmě pomoci zefektivnit tvorbu obsahu a produkci, na straně druhé umožňuje uživatelům trávit více času na konkurenčních platformách, což snižuje pozornost k Netflixu.
Růst tržeb a vysoké ocenění
Růst tržeb Netflixu je aktuálně do značné míry tažen zvýšením cen předplatného. Tento model ale nelze udržet donekonečna, protože existuje hranice ochoty zákazníků platit více. Historicky bylo Netflixu vyčítáno také vysoké ocenění akcií – firma se ještě před časem obchodovala za více než padesátinásobek ročních zisků. Už i mírné zpomalení růstu tak může vést k výraznějšímu oslabení akcií.
Zdroj: Bloomberg Terminál
Dnes se však P/E poměr Netflixu snížil na zhruba 21, což je historicky druhá nejnižší úroveň. Nižší byla cena pouze v roce 2022, kdy celkově oslaboval celý trh. Z tohoto pohledu se akcie stávají atraktivnější pro dlouhodobé investory, i když volatilita trhu stále zůstává vysoká.
Pro podrobnější analýzu a aktuální informace o vývoji Netflixu doporučujeme shlédnout video XTB, kde odborníci rozebírají jak fundamentální, tak technické aspekty tohoto poklesu.
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