Garmin Brno spustilo letní slevy na hodinky i cyklopočítače. Ušetříte pěkné peníze

Léto je v plném proudu a s ním přijde vhod i obměna nebo upgrade sportovní výbavy. Garmin spustil svou letní slevovou akci, v rámci které zlevnil široké spektrum produktů, a to od oblíbených chytrých hodinek až po cyklopočítače řady Edge. Pokud plánujete pořádně rozjet probíhající sezónu, vyladit běžecký cíl nebo si více užít letní cykloturistiku, je to ideální příležitost, jak ušetřit.
Letní slevy u Garminu se už tradičně zaměřují na populární produkty. Ušetříte tak třeba na Fénix 8 Pro, a to včetně MicroLED verze, ale také na hodinkách pro golfisty (Approach S70) nebo těch pro děti (Bounce 2). Ve slevě jsou ale i skvělé Forerunnery nebo snímač srdečního tepu (HRM-Fit) a také bohatá nabídka řemínků (najdete je zde). Letní akce už probíhá a končí 1. 8. 2026 ve 23:59.
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Nejzajímavější zlevněné modely
- Garmin Approach S70 – 47 mm: 13 490 Kč (původní cena 15 990 Kč)
- Garmin Bounce 2: 6 290 Kč (původní cena 7 490 Kč)
- Garmin Fénix 8 PRO – 51 mm, MicroLED: 37 990 Kč (původní cena 44 990 Kč)
- Garmin Fénix 8 PRO LTE – 51 mm, AMOLED, Sapphire: 24 990 Kč (původní cena 28 490 Kč)
- Garmin Forerunner 165: 4 990 Kč (původní cena 5 990 Kč)
- Garmin Forerunner 265: 8 790 Kč (původní cena 10 490 Kč)
- Garmin Instinct 3 – 45 mm, AMOLED: 7 490 Kč (původní cena 8 690 Kč)
- Garmin Lily 2 Active: 7 490 Kč (původní cena 8 790 Kč)
- Garmin HRM-Fit: 2 990 Kč (původní cena 3 890 Kč)
- Garmin Edge 550: 9 290 Kč (původní cena 10 990 Kč)
- Garmin Edge 850: 11 790 Kč (původní cena 13 490 Kč)