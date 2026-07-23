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Garmin Brno spustilo letní slevy na hodinky i cyklopočítače. Ušetříte pěkné peníze

Tiskové zprávy
A. KosAdam Kos
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Léto je v plném proudu a s ním přijde vhod i obměna nebo upgrade sportovní výbavy. Garmin spustil svou letní slevovou akci, v rámci které zlevnil široké spektrum produktů, a to od oblíbených chytrých hodinek až po cyklopočítače řady Edge. Pokud plánujete pořádně rozjet probíhající sezónu, vyladit běžecký cíl nebo si více užít letní cykloturistiku, je to ideální příležitost, jak ušetřit.

Letní slevy u Garminu se už tradičně zaměřují na populární produkty. Ušetříte tak třeba na Fénix 8 Pro, a to včetně MicroLED verze, ale také na hodinkách pro golfisty (Approach S70) nebo těch pro děti (Bounce 2). Ve slevě jsou ale i skvělé Forerunnery nebo snímač srdečního tepu (HRM-Fit) a také bohatá nabídka řemínků (najdete je zde). Letní akce už probíhá a končí 1. 8. 2026 ve 23:59.

Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 9 Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 9
Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 8 Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 8
Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 7 Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 7
Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 1 Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 1
Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 4 Garmin Fenix 8 Pro MicroLED 4
Garmin Bounce 2 2 Garmin Bounce 2 2
Garmin Bounce 2 4 Garmin Bounce 2 4
Garmin Bounce 2 5 Garmin Bounce 2 5
Garmin Bounce 2 8 Garmin Bounce 2 8
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Nejzajímavější zlevněné modely

Kompletní nabídku Garmin Brno najdete zde

Zdroj
Diskuze
Garmin

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