Jedno z nejslavnějších muzeí světa otevírá své poklady. Díla si nově můžete prohlédnout ve 3D a některá i vytisknout na 3D tiskárně

Digitalizace kulturního dědictví nabírá na obrátkách. Metropolitní muzeum umění v New Yorku, které patří mezi nejslavnější muzea planety, totiž oznámilo spuštění nové iniciativy, díky níž zpřístupňuje veřejnosti více než stovku vysoce detailních 3D modelů svých exponátů. Ty si můžete zdarma prohlížet přímo z pohodlí domova, využít je při studiu, v rozšířené či virtuální realitě a v řadě případů dokonce i jako základ pro 3D tisk. Muzeum tím navazuje na svou dlouhodobou filozofii Open Access, jejímž cílem je zpřístupňovat kulturní dědictví co nejširšímu okruhu lidí. Zatímco doposud byly zdarma dostupné především fotografie exponátů ve vysokém rozlišení, nyní se otevírá zcela nová kapitola v podobě trojrozměrných modelů.
Více než 100 exponátů ve vysokém rozlišení
První vlna obsahuje přes stovku pečlivě naskenovaných objektů z různých historických období i koutů světa. Nechybí starověké egyptské artefakty, antické sochy, středověké předměty ani slavná umělecká díla. Každý model vznikl pomocí pokročilých metod 3D skenování a fotogrammetrie, díky čemuž zachycuje i ty nejmenší detaily, které jsou při běžné návštěvě muzea často přehlédnutelné. Uživatelé si mohou modely libovolně otáčet, přibližovat nebo zkoumat z úhlů, které by v reálné expozici nebyly vůbec možné.
Nejen pro prohlížení, ale i pro 3D tisk
Ačkoliv hlavním cílem projektu není 3D tisk, právě ten může být pro mnoho lidí jedním z nejzajímavějších využití. Muzeum totiž zpřístupňuje modely ve formátech, které lze po případné úpravě použít také pro výrobu fyzických kopií na 3D tiskárnách. To otevírá zajímavé možnosti nejen školám a univerzitám, ale také nadšencům do historie, sběratelům nebo majitelům domácích 3D tiskáren. Místo obyčejných dekorací si tak budou moci vytisknout například zmenšené kopie historických soch či dalších významných artefaktů.
Je samozřejmě potřeba počítat s tím, že některé modely mohou před samotným tiskem vyžadovat drobné úpravy kvůli jejich geometrii nebo tloušťce jednotlivých částí. Samotná data jsou však k tomuto využití vhodným základem.
Využití najdou i vývojáři a tvůrci AR či VR
Projekt ale míří mnohem dál než jen k domácím 3D tiskárnám. Muzeum počítá s tím, že modely budou využívat také výzkumníci, pedagogové, studenti nebo vývojáři aplikací pro rozšířenou a virtuální realitu. Díky otevřené licenci mohou s daty pracovat i tvůrci vzdělávacích projektů nebo interaktivních výstav.
Právě podobné iniciativy ukazují, jak obrovský potenciál má digitalizace kulturního dědictví. Díla, která byla dříve dostupná jen návštěvníkům jednoho muzea v New Yorku, si nyní může detailně prohlédnout prakticky kdokoliv na světě. A pokud doma vlastníte 3D tiskárnu, můžete si jejich zmenšenou podobu za určitých okolností dokonce vystavit i na vlastní polici.