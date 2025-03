MoMA aktuálně vystavující Macintosh 128k pohledem iPhone 16 Pro

A’t už jste jakýkoli kulturní barbar, jsou dvě galerie, které by měl člověk za svůj život navštívit stůj co stůj. Jednou z nich je Uffizi ve Florencii, která se zaměřuje na historické umění a pak MoMA, tedy Muzeum of Modern Art sídlící dvě ulice od Central Parku v New Yorku. MoMa je pro každého současného umělce sen, do kterého se chce dostat. Z našich luhů a hájů zde aktuálně najdete obrazy od Františka Kupky a nechybí ani model a fotografie vily Tugendhat. Kromě toho zde najdete také něco, co ocení každý milovník Applu. Sama MoMA má ve svém depozitáři a v rámci online výstavy několik produktů od Applu, respektive několik designových skvostů od Sira Jonyho Ive. Ty však nejsou ve stále expozici a MoMA je vystavuje jen někdy.

Aktuálně zde však najdete kousek, který se stal doslova legendou a díky kterému se Apple stal tím, čím je dnes. Jedná se samozřejmě o Macintosh 128K z roku 1983, který proslavila ikonická reklama 1984, jenž Apple odvisílal během SuperBowlu. Pokud se chcete projít po MoMA, máte možnost v následující galerii, ve které najdete i onen Macintosh a také další kousky, které by vás mohly zaujmout.