Buďte ve střehu: Oblíbené 3D tiskárny Bambu Lab se při tisku samy taví!

Jiří Filip
3D tisk se těší v posledních letech čím dál tím větší popularitě a to i díky tomu, že se na trh dostává čím dál tím více dostupných 3D tiskáren. Jedním z nejsilnějších hráčů v tomto směru je pak bezesporu Bambu Lab, který nabízí široké spektrum nejrůznějších modelů od těch nejlevnějších až po opravdu drahé kousky cílící na nejnáročnější uživatele. Bohužel, minimálně u jednoho oblíbeného modelu začínají jeho majitelé pozorovat chování, které byste úplně nečekali. Kromě tavení filamentu v rameni s tryskou totiž taví tiskárna i sama sebe. 

O problému se v současnosti dozvíte zejména na Redditu či sociálních sítích, přičemž týká se konkrétně modelu Bambu Lab A1. U něj si uživatelé stěžují na to, že se jim při tisku jednoduše začal přehřívat, což vedlo až k částečnému roztavení jeho základny. Podle Bambu Labu byla pravděpodobně na vině chybná součástka na AC desce, která mohla vést právě až k přehřátí a následnému poškození tiskárny. Je sice pravda, že se tyto problémy objevují spíš sporadicky, na druhou stranu se ale sluší dodat i to, že na ně lze na internetu narazit už pěkných pár měsíců a jak se zdá, nejsou vyřešeny ani u nových tiskáren. 

Pro uživatele tohoto modelu tak výskyt podobného problému znamená zejména to, že nechat tisknout tiskárnu bez dozoru je docela solidní risk, protože je otázkou, zda nemůže podobné přehřátí vést až k požáru. Svým způsobem pozitivní zprávou je nicméně alespoň to, že podle postižených uživatelů nemá Bambu Lab problém s výměnou tiskárny, potažmo její části a to i po záruční době. Přesto by bylo samozřejmě daleko lepší podobné problémy vůbec neřešit. 

