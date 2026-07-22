Bezpečnostní trhlina ve funkci Skrýt můj e-mail prozrazovala reálné adresy. Apple vydal opravu až pod tlakem

Služba iCloud+ nabízí celou řadu užitečných bezpečnostních prvků a mezi ty nejpopulárnější patří bezpochyby funkce Skrýt můj e-mail. Při registraci na nových webových stránkách nebo v aplikacích vytvoří náhodnou e-mailovou adresu, ze které pak doručené zprávy přeposílá do vaší reálné schránky. Zákazníci tak mohou účinně chránit své soukromí a vyhnout se spamu. Jak se však nyní ukázalo, tato klíčová funkce obsahovala závažnou bezpečnostní trhlinu, která pravou identitu uživatelů po dlouhé měsíce nechtěně odhalovala.
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Princip chyby byl přitom až absurdně jednoduchý. Pokud na skrytou adresu dorazila zpráva, kterou poštovní server automaticky vyhodnotil jako spam a odmítl ji doručit, v systémových protokolech o doručení se namísto anonymní adresy zobrazila skutečná e-mailová adresa uživatele. K úniku tak mohlo dojít i u zcela legitimních e-mailů, které zkrátka jen nedorazily do doručené pošty. Uživatelé navíc neměli jakoukoliv šanci zjistit, zda se jich tento problém týkal, protože tyto neúspěšné zprávy nebyly dohledatelné ani ve složce se spamem.
Zarážející je především přístup samotného Applu k řešení celého problému. Bezpečnostní experti ze společnosti EasyOptOuts nahlásili tuto trhlinu Applu už v červnu minulého roku. Apple sice tvrdil, že celou záležitost vyšetřuje, a na jaře letošního roku dokonce nepravdivě oznámil vydání opravy, ale chyba v systému přetrvávala dál. K plnohodnotné nápravě a vydání funkčního patchu došlo teprve začátkem července, a to až ve chvíli, kdy byl celý bezpečnostní incident veřejně publikován v médiích.
I když je v tuto chvíli chyba oficiálně opravena, riziko pro uživatele zdaleka nepominulo. Vzhledem k tomu, že se provozní protokoly e-mailových serverů na internetu běžně ukládají a uchovávají po dlouhou dobu, reálné adresy spojené se skrytými účty vytvořenými před začátkem letošního července mohou být stále dohledatelné v databázích třetích stran.
Pro Apple má celý případ dohru i u soudu. Vzhledem k tomu, že společnost propagovala funkci Skrýt můj e-mail jako neprůstřelný nástroj na ochranu soukromí v rámci placeného předplatného iCloud+, čelí nyní v Kalifornii hromadné žalobě. Žalující strana tvrdí, že Apple porušil zákony o klamavé reklamě a nařízení na ochranu spotřebitele, protože o nefunkčnosti prvku moc dobře věděl, ale problém dlouhé měsíce ignoroval.