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Apple vydal 2. veřejné bety iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 a dalších nových OS

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Pokud jste se na začátku minulého týdne pustili do testování některé z nových verzí operačních systémů z dílny Apple, tedy iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 či dalších, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž před malou chvílí uvolnil jejich 2. veřejné bety, které zpřístupňují nejnovější novinky a opravy širšímu okruhu testerů. Pokud jste do programu veřejného testování zapojeni, aktualizace by na vás měla čekat už nyní.

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Instalaci provedete standardně přes Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru, kde by se vám měla 2. veřejná beta automaticky zobrazit. Pokud vás pak zajímá, jak se do testování iOS 27 zapojit, máme pro vás připravený podrobný návod. Stejným způsobem pak veřejné bety nainstalujete i na další podporovaná zařízení, jelikož Apple celý proces testování v posledních letech výrazně zjednodušil.

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
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Jaké konkrétní novinky si Apple pro 2. veřejné bety připravil, zatím není zcela jasné. Aktualizace už ale instalujeme na naše redakční testovací zařízení, abychom mohli všechny změny co nejdříve prověřit v praxi. Jakmile objevíme něco zajímavého, budeme vás o tom během dne průběžně informovat.

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Zdroj
Diskuze
watchOS 27

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