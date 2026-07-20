Na finále MS ve fotbale se objevil i Apple

Finále mistrovství světa ve fotbale nabídlo kromě dramatického souboje na hřišti i jednu velkou podívanou mimo něj. Vůbec poprvé v historii se o přestávce mezi poločasy konala show ve stylu Super Bowlu, během které se na pódiu vystřídala řada světových hvězd. Nečekanou roli si však ukrojil i Apple, respektive jeho mimořádně úspěšný seriál Ted Lasso z produkce Apple TV+.
Během poločasové show se totiž na stadionu objevil samotný Ted Lasso v podání Jasona Sudeikise. Populární trenér pronesl krátký motivační proslov a stal se jedním z překvapení večera, čímž Apple využil nejsledovanější fotbalovou událost planety k propagaci čtvrté řady svého hitu.
Chytrá reklama před premiérou nové série
Načasování rozhodně není náhodné. Už za několik týdnů totiž na Apple TV+ odstartuje čtvrtá řada Teda Lassa, která vrací oblíbeného trenéra zpět na obrazovky po několikaleté pauze. Apple tak získal reklamu, kterou sledovaly stovky milionů fanoušků po celém světě.
Samotná poločasová show byla nabitá hvězdami. Vystoupili například Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS nebo Burna Boy a nechyběli ani Mupeti. Přesto právě krátké vystoupení Teda Lassa patřilo mezi nejdiskutovanější momenty celého večera a na sociálních sítích okamžitě vyvolalo spekulace, že Apple tímto způsobem odstartoval masivní marketingovou kampaň před uvedením nové série.