Ted Lasso se vrací. Plánují se hned tři nové série!

Oblíbený seriál Ted Lasso se oficiálně vrací na obrazovky. Po spekulacích, zda třetí řada byla poslední, je teď jisté, že se dočkáme minimálně čtvrté. A co víc – podle informací serveru Deadline se plánuje rovnou nová tříletá dějová linie, která by mohla přinést až tři další série.

Hlavní hvězda Jason Sudeikis se vrací spolu s dalšími původními členy hereckého obsazení, jako jsou Juno Temple a Brendan Hunt. Ti uzavřeli nové smlouvy právě na tři série, což potvrzuje spekulace, že Sudeikis připravil pro Teda Lassa zcela novou příběhovou etapu.

Vize na tři sezóny je u autora tradicí

Tříletý plán není u tohoto týmu žádnou novinkou. Spolutvůrce seriálu Bill Lawrence je známý tím, že své projekty koncipuje právě jako tříleté příběhy – stejný přístup zvolil u dalších Apple TV+ projektů jako Shrinking (Terapie pravdou) nebo Bad Monkey (Pochybná dohoda).

Seriál Ted Lasso si získal srdce diváků po celém světě nejen humorem, ale i pozitivním poselstvím a lidským přístupem. A právě to by se mělo udržet i v nadcházejících sériích. Apple TV+ má tedy velký důvod investovat do pokračování.

Pokud se nový plán skutečně naplní, můžeme se těšit nejen na čtvrtou řadu, ale i na pátou a šestou. Vše zatím nasvědčuje tomu, že herci i tvůrci jsou připraveni na další společné dobrodružství.