Změnila jsem toto nenápadné nastavení a můj iPhone vypadá najednou daleko moderněji. Zkuste to také .

Pokud si rádi přizpůsobujete vzhled domovské obrazovky, můžete využít možnost zobrazit ikony aplikací v průhledném stylu. Díky tomu více vynikne tapeta a celé prostředí působí čistším a modernějším dojmem. Stejný efekt lze použít také u widgetů, takže domovská obrazovka získá jednotný vzhled.
Na výběr je několik variant zobrazení. Kromě klasických barevných ikon můžete zvolit průhledný světlý nebo tmavý styl, případně automatické přepínání podle aktuálně používaného světlého či tmavého režimu systému.
Jak zapnout průhledné ikony
Nastavení zvládnete během několika sekund:
- Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě, dokud se ikony nezačnou pohybovat.
- Klepněte na možnost Upravit.
- Vyberte Přizpůsobit.
- Ve spodní části obrazovky zvolte styl Průhledné.
- Vyberte variantu Světlé, Tmavé nebo Auto.
Změna se projeví okamžitě a stejným způsobem se můžete kdykoliv vrátit ke klasickému vzhledu ikon.
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Co dělat, když jsou ikony hůře čitelné
Průhledný design nejlépe vynikne na jednodušších tapetách. Pokud používáte fotografii s množstvím detailů nebo výraznými barvami, mohou být názvy aplikací hůře čitelné.
V takovém případě můžete při úpravě plochy snížit jas tapety nebo využít nastavení v nabídce Zpřístupnění. V části Nastavení → Zpřístupnění → Zobrazení a velikost textu jsou k dispozici funkce Omezit průhlednost a Zvýšit kontrast, které zlepší čitelnost ikon i textu. Je ale potřeba počítat s tím, že tím částečně potlačíte průhledný efekt.
Pokud dáváte přednost minimalistickému vzhledu a chcete, aby na domovské obrazovce více vynikla tapeta, jsou průhledné ikony jedním z nejzajímavějších způsobů, jak si prostředí iPhonu přizpůsobit. Jde o drobnou úpravu, která dokáže změnit celkový dojem z používání telefonu, aniž by ovlivnila jeho ovládání.