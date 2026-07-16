Zapomeňte na předplatné. Microsoft Office pro Mac nyní pořídíte s doživotní licencí za 49,99 €

Komerční sdělení: Pokud používáte Mac, tento pocit nejspíš dobře znáte. Líbí se vám kvalitní hardware, vyhovuje vám macOS, ale pak vám do e-mailu dorazí upozornění na další předplatné a celkový dojem je rázem o něco horší.
Pro uživatele Macu, kteří dávají přednost jednorázové platbě před pravidelnými poplatky, připravil Godeal24 v rámci letních slev 2026 zajímavou nabídku: doživotní licenci MS Office Home & Business 2021 pro Mac, která je nyní k dispozici za pouhých 49,99 €.
Princip je jednoduchý: zaplatíte jednou, licence vám zůstane napořád a už nemusíte řešit žádné opakované poplatky.
V praxi tato edice Home & Business obsahuje všechny nejdůležitější nástroje pro každodenní práci: Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Jde o kancelářský balík, který většina uživatelů Macu využívá pro psaní dokumentů, práci s tabulkami, tvorbu prezentací nebo správu e-mailů.
Office 2021 navíc přináší užitečná vylepšení v každé z aplikací. Word nabízí přehlednější pracovní prostředí a lepší podporu spolupráce při úpravách dokumentů, díky čemuž jsou komentáře i revize plynulejší. Excel získal výkonné funkce, jako jsou XLOOKUP nebo dynamické tabulky, a také modernější grafy pro přehlednější práci s daty. PowerPoint využívá funkci Presenter Coach a plynulejší přechody, díky nimž lze snadno vytvářet profesionálně působící prezentace. Protože jde o edici Home & Business, nechybí ani Outlook pro správu e-mailů, kalendáře a kontaktů na jednom místě.
Další důležitou výhodou pro majitele Maců je skutečnost, že Office 2021 byl navržen tak, aby přirozeně zapadl do prostředí macOS. Rozhraní respektuje ovládání systému, podporuje Retina displeje, gesta trackpadu, tmavý režim i funkci Continuity Camera, díky které spolu Mac a iPhone spolupracují ještě lépe.
Před nákupem je vhodné pouze ověřit kompatibilitu vašeho zařízení. Office 2021 pro Mac podporuje tři nejnovější verze macOS: macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia a macOS 26 Tahoe.
Pokud tedy hledáte kompletní kancelářský balík pro Mac s řádnou licencí a bez nutnosti platit předplatné, představuje tato letní nabídka zajímavou příležitost.
Pokud naopak potřebujete MS Office Professional 2021 pro Windows, můžete nyní získat doživotní licenci za pouhých 28,28 € (původní cena: 249 €).
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- MS Office Home & Business 2021 pro Mac – 49,99 €
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