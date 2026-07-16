SK Hynix vstupuje na Nasdaq a přitahuje pozornost investorů

Komerční sdělení: Jihokorejský výrobce čipů SK Hynix učinil minulý pátek významný krok a vstoupil na americkou burzu Nasdaq pod tickerem SKHY. Upisovací cena byla stanovena na 149 USD a první obchodní den akcie uzavřely těsně pod hranicí 170 USD. Tento debut se stal největším IPO zahraniční společnosti v historii Nasdaq a dokonce překonal čínskou Alibabu.
IPO představuje pro SK Hynix logický krok – díky nadměrné poptávce po akciích dokázala firma získat větší kapitál pro další rozvoj. Na druhé straně však analytici upozorňují, že trh začíná zvažovat, zda paměťové firmy dokážou naplnit vysoká očekávání investorů, zejména po výrazných letošních ziscích. Od začátku roku připsal SK Hynix 170 %, Samsung 100 % a Micron přes 200 %.
Klíčový segment HBM pro AI boom
Úspěch SK Hynix stojí na dlouhodobé sázce na paměti s vysokou propustností (HBM). Tyto čipy jsou dnes nezbytnou součástí pokročilých procesorů, které pohánějí řešení umělé inteligence od Nvidie. Šéf Nvidie Jensen Huang nedávno potvrdil, že SK Hynix zůstává největším partnerem firmy a že současný nedostatek čipů pravděpodobně přetrvá několik let.
Společnost se soustředí na dva hlavní segmenty: DRAM paměti pro krátkodobé a extrémně rychlé operace a NAND paměti pro trvalé ukládání dat. V roce 2025 tvořily DRAM paměti více než 75 % tržeb SK Hynix, NAND segment zhruba 20 %.
Investice do AI infrastruktury (očekávání pro rok 2026, 2027)
Zdroj: Reuters
Budoucnost trhu a investice do kapacit
Analytici upozorňují, že přestože adopce AI zrychluje, monetizace některých projektů zůstává nejistá a ziskovost firem jako OpenAI či Anthropic se teprve ukáže. Navíc masivní investice do nových továren v Jižní Koreji vyvolávají obavy z možného nadbytku kapacit kolem let 2027–2028, což by mohlo vést k poklesu cen pamětí.
Generální ředitel SK Hynix však tyto obavy odmítá. Podle něj boom paměti potrvá i po roce 2030, přičemž poptávka bude i nadále převyšovat výrobní kapacity. Společnost tedy očekává, že vysoké ceny a tlak na dodávky budou trh s paměťovými čipy nadále formovat.
Investice do SK Hynix a dalších paměťových firem patří mezi klíčové příležitosti pro investory sledující růst AI infrastruktury. Historická data ukazují, že tyto firmy letos zhodnocují výrazně rychleji než širší trhy, což potvrzuje jejich strategický význam pro technologický sektor.
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