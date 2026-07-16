Hraní Windows her na Macu je lepší než kdy dřív. Apple udělal obrovský kus práce

Pokud jste někdy zvažovali přechod z Windows na Mac, ale odrazovala vás herní nabídka, možná nastal čas se na situaci podívat znovu. Hraní her sice stále není nejsilnější stránkou macOS, podle nejnovějších testů se ale výkon Windows titulů na Macích v posledních měsících výrazně zlepšil. A to nejen u her, které mají oficiální podporu, ale také u těch, které běží přes překladovou vrstvu Applu.
Velkou zásluhu na tom má především Game Porting Toolkit 4, tedy nástroj, který Apple původně vytvořil hlavně pro vývojáře. Jeho cílem je usnadnit portování her z Windows na macOS a zároveň studiím ukázat, jak si jejich tituly na Macu povedou ještě předtím, než začnou připravovat nativní verzi. Ve skutečnosti jej ale už delší dobu využívají i samotní hráči, kteří díky němu dokážou na Macu spustit řadu čistě windowsových her.
Právě zde přichází největší překvapení. Redaktor serveru Macworld porovnal výkon stejné hry na stejném MacBooku Pro s čipem M4 Pro, jednou přes starší Game Porting Toolkit 3 a podruhé přes novou čtvrtou betu. Výsledek? Grand Theft Auto V se posunulo z přibližně 106 snímků za sekundu na zhruba 176 fps, což představuje nárůst výkonu přibližně o 66 %. Hra navíc běžela ve 2K rozlišení při středních až vysokých detailech.
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Samozřejmě ne všechny hry zaznamenají tak výrazné zrychlení. Zlepšení se liší titul od titulu a některé hry jsou stále omezené například použitou ochranou proti podvádění nebo jinými technologiemi. Přesto jde podle prvních zkušeností o největší generační posun od uvedení Game Porting Toolkitu a další důkaz, že Apple bere hraní na Macu stále vážněji.
Apple se navíc nesoustředí jen na kompatibilitu. S macOS Tahoe přichází také Metal 4 s podporou moderních grafických technologií a v posledních měsících přibývá i stále více nativních AAA her. Přestože nabídka stále nemůže konkurovat Windows, rozdíl se postupně zmenšuje.
Pokud tedy patříte mezi uživatele, kteří si kvůli hrám dosud nechávali doma vedle Macu také počítač s Windows, možná se situace začíná měnit. Do ideálního stavu má sice macOS ještě daleko, ale pokud bude Apple v podobném tempu pokračovat, mohou se Macy během několika let stát pro hraní mnohem zajímavější platformou, než byly kdykoliv v minulosti.