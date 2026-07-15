První zařízení od OpenAI nebude telefon. Chystá se přenosný AI reproduktor bez displeje

O tom, že OpenAI společně s bývalým šéfdesignérem Applu Jonym Ivem připravuje vlastní hardware, se spekuluje už řadu měsíců. Zatímco se dříve mluvilo hlavně o jakémsi „AI telefonu“, nejnovější informace naznačují něco úplně jiného. Prvním produktem OpenAI má být totiž přenosný chytrý reproduktor bez displeje, který bude fungovat jako osobní AI společník.
Podle informací agentury Bloomberg má jít o zařízení určené především pro domácnost, které bude postavené na hlasové komunikaci s ChatGPT. Klasický displej zde nenajdete. Místo něj má reproduktor využívat mikrofony, kameru a další senzory, díky nimž bude schopen lépe vnímat své okolí a reagovat na něj. OpenAI jej interně popisuje jako „AI společníka“, který bude uživatele provázet běžným dnem.
Na první pohled může zařízení připomínat HomePod nebo chytré reproduktory Amazon Echo či Google Nest, podle dostupných informací ale půjde o výrazně ambicióznější produkt. Kromě přehrávání hudby nebo ovládání chytré domácnosti má zvládat také konverzaci s ChatGPT, práci se zprávami, odpovídání na otázky i další úkoly založené na umělé inteligenci. Některé zdroje navíc tvrdí, že se zařízení bude umět samo pohybovat nebo mechanicky reagovat na uživatele, aby působilo přirozeněji.
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Na vývoji zařízení pracuje tým společnosti io, kterou OpenAI loni koupilo za zhruba 6,5 miliardy dolarů. Právě za ní stojí Jony Ive společně s dalšími bývalými designéry a inženýry Applu. Jejich cílem je vytvořit zcela novou kategorii zařízení, která nebude nahrazovat smartphone ani notebook, ale bude je vhodně doplňovat.
Celý projekt navíc komplikuje aktuální soudní spor s Applem. Ten OpenAI obviňuje ze zneužití obchodních tajemství při vývoji hardwaru a podle některých informací může právě tato žaloba uvedení produktu zdržet. Pokud ale vše půjde podle plánu, OpenAI by mělo zařízení představit ještě letos a do prodeje jej uvést v průběhu roku 2027.