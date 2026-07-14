Samsung a giganti pamětí: rekordní zisky a výzvy pro investory

Komerční sdělení: Společnost Samsung zveřejnila výsledky za druhý kvartál roku 2026 a čísla jsou doslova ohromující. Provozní zisk se vyšplhal na 89,4 bilionu wonů (58,44 miliardy dolarů), což znamená devatenáctinásobný nárůst oproti stejnému období loňského roku a překonalo to celkové zisky firmy za poslední tři roky dohromady. Tržby meziročně vzrostly o 129 % na 171 bilionů wonů a překonaly očekávání analytiků, kteří odhadovali 87,3 bilionu wonů.
Přestože výsledky byly rekordní, reakce trhu byla smíšená. Investoři mají obavy, že americké technologické firmy by mohly v budoucnu zpomalit své masivní investice do infrastruktury pro umělou inteligenci, což by mohlo zpomalit poptávku po paměťových čipech. I tak si akcie Samsungu od začátku roku připisují více než 115 %, za poslední rok pak fantastických 350 %, čímž se výrobci pamětí řadí mezi nejvýkonnější technologické tituly současnosti.
Samsung tvoří společně s firmami SK Hynix a Micron dominantní trojici, která ovládá globální trh s paměťovými čipy. Tento sektor těží z probíhajícího boomu datových center, který vyhnal ceny pamětí na rekordní maxima. Důsledky pocítili i koncoví zákazníci – Apple a Microsoft nedávno oznámily zvýšení cen svých produktů, přičemž jako hlavní důvod uvedly právě dramatický nárůst nákladů na paměťové komponenty.
Zdroj: Reuters
Podobný příběh se odehrál u amerického Micronu, který ke konci června reportoval meziroční nárůst tržeb o 345 %, na 41,46 miliardy dolarů, což bylo o 16 % více, než očekávala Wall Street.
Díky tomuto raketovému růstu se všechny tři společnosti staly skutečnými giganty. Samsung je nyní 12. nejhodnotnější firmou světa a blízko elitní TOP 10, kterou uzavírá Meta. SK Hynix a Micron patří mezi 15. a 16. největší firmy a jejich tržní hodnota překročila hranici 1 bilionu dolarů, čímž se vyrovnaly například Berkshire Hathaway Warrena Buffetta.
Trojice dominantních výrobců pamětí tak nejen určuje trendy v technologickém sektoru, ale jejich výsledky mají i významný dopad na globální ceny elektroniky a spotřební produkty. Investoři, kteří sledují technologické akcie a chipové firmy, by měli mít tyto giganty pevně na radaru.
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