vivo na summitu AI for Good Global Summit 2026 představilo bezpečnostní řešení pro on-device AI

Ve dnech 7. až 10. července 2026 se ve švýcarské Ženevě konal AI for Good Global Summit, který pořádá Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) ve spolupráci s více než 50 partnerskými agenturami OSN a jehož spolupořadatelem je švýcarská vláda. Summit, jenž patří mezi přední globální fóra OSN zaměřená na umělou inteligenci, letos spojil zástupce vlád, průmyslu, akademické sféry i technologické komunity, aby společně hledali cesty, jak může AI lépe sloužit lidstvu.
Společnost vivo se summitu aktivně zúčastnila. Její projekt „Bezpečná a důvěryhodná interakční architektura pro on-device AI agenty sloužící stovkám milionů uživatelů“ byl zařazen do sbírky případových studií „Innovate for Impact“. Sbírku sestavuje ITU na základě celosvětové výzvy, několika kol expertního posuzování a důkladného technického hodnocení. Jejím cílem je identifikovat AI řešení s vysokým dopadem, výrazným potenciálem pro praktické nasazení a přínosem pro udržitelný rozvoj. Projekt vivo uspěl mezi 267 přihláškami ze 40 zemí, a získal tak mezinárodní uznání za technologické úsilí společnosti v oblasti bezpečnosti a důvěryhodnosti on-device AI.
Odpověď na „deficit důvěry“: vivo buduje bezpečný a důvěryhodný rámec interakce pro on-device AI agenty
S tím, jak AI agenti získávají stále širší schopnosti autonomního rozhodování a vykonávání úkolů, rostou také obavy uživatelů o bezpečnost dat a ochranu soukromí. V reakci na tuto výzvu navrhla společnost vivo bezpečnou a důvěryhodnou interakční architekturu pro on-device AI agenty, která se soustředí na uživatele.
Díky komplexním bezpečnostním mechanismům napříč jednotlivými vrstvami infrastruktury, systému, aplikací i interakce člověka se strojem umožňuje architektura systematickou izolaci běhového prostředí agenta, dynamické ověřování záměru jeho chování a jemně odstupňované řízení hranic oprávnění.
Tím posiluje celkovou bezpečnost a důvěryhodnost při zachování uživatelského komfortu, zmírňuje obavy uživatelů po celém světě o bezpečnost dat a zároveň podporuje naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) prosazováním inkluzivního, bezpečného a důvěryhodného přístupu k digitálním technologiím.
Zapojení do globálního dialogu o řízení důvěry v agentní AI
V průběhu summitu se vivo aktivně zapojilo do workshopu „Designing the Trust Management for Agentic AI“. Ten propojil odborníky ze společností, jako jsou Google, Meta či AWS, a z institucí, jako je Čínská akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT), aby společně zkoumali nové výzvy v oblasti důvěry, bezpečnosti a soukromí, které přináší autonomní fungování AI agentů.
Jako jeden z klíčových členů studijní skupiny ITU-T Study Group 17 (SG17), která se v rámci standardizačního sektoru ITU zaměřuje na bezpečnost, přináší vivo dlouhodobě praktické technické poznatky z oblasti bezpečnosti on-device AI a řízení důvěry. Dr. Chu Č’-jüan, předseda ITU-T WP4/SG17 a hlavní bezpečnostní expert společnosti vivo, působil jako ředitel řídicího výboru workshopu a podílel se na jeho organizaci. Pomohl tak prosadit téma řízení důvěry AI agentů v rámci mezinárodní standardizace.
V sekci „Mechanisms for Enabling and Enhancing Trust in Agentic AI“ přednesl Liou Kuang-ming, ředitel pro bezpečnost AI ve společnosti vivo, hlavní příspěvek, v němž systematicky představil praktický přístup společnosti vivo k řízení důvěry u on-device AI agentů.
S tím, jak se AI posouvá od generování obsahu k autonomnímu vykonávání úkolů, se řízení důvěry rozšiřuje z úrovně modelu na systémové schopnosti zahrnující identitu, chování i celý řetězec prováděných operací. Prostřednictvím digitální identity a autorizace, běhového AI firewallu a komplexního auditování vybudovalo vivo bezpečnostní rámec pro on-device AI agenty založený na principech „důvěryhodné identity, kontrolovatelného provozu a dohledatelného vykonávání operací“.
V sekci „Future Pathways to Build Trust in Agentic AI“ moderoval Dr. Č’-jüan podrobnou diskusi s odborníky z oboru o budoucích technických směrech rozvoje řízení důvěry AI agentů a o možnostech spolupráce mezi mezinárodními standardizačními organizacemi a průmyslem. Cílem je nabídnout prakticky využitelná technická řešení i nástroje správy pro nasazování agentní AI ve velkém měřítku.
Pohled do budoucna: rozvoj důvěryhodné AI s důvěrou uživatelů v jádru
V souladu s filozofií „technologie zaměřené na člověka a trvalé inovace“ zůstává vivo věrné svému dlouhodobému přístupu k rozvoji průkopnických technologií. Bezpečnost není pouze základním předpokladem při navrhování produktů, ale také základem důvěry uživatelů.
Do budoucna vivo prohloubí spolupráci s ITU a dalšími mezinárodními organizacemi a bude se aktivně podílet na společné tvorbě globálních standardů a rámců pro správu AI. Zároveň bude nadále navyšovat investice do systémů zabezpečení AI, kapacit pro její správu a zajištění globálního souladu s předpisy v oblasti AI. Cílem je dále posilovat bezpečnost a důvěryhodnost on-device AI agentů, aby AI mohla uživatelům po celém světě sloužit bezpečněji, důvěryhodněji a udržitelněji.