Majitelé iPhone Air hlásí velké problémy s baterkou

Když Apple loni na podzim představil světu iPhone Air, mnozí uživatelé se už tehdy obávali toho, jak na tom bude telefon zejména z dlouhodobého hlediska s výdrží baterie. První testy sice ukázaly, že klidnější den iPhone Air zvládne bez problému, nicméně s postupem času a tedy i s větším opotřebení baterie se začíná na sociálních sítích množit nářek od čím dál tím více majitelů iPhonů Air, dle kterých se výdrž telefonu v času objektivně rapidně zhoršuje. A to údajně tak, že musí telefon nabíjet klidně i dvakrát až třikrát denně.
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Na hromadící se stížnosti na sociálních sítích upozornilo v posledních dnech hned několik účtu v čele s DealBee Deals coby profilem pro mapování slev. Ten kromě skokově zhoršené výdrže baterie poukazuje i na abnormální zahřívání telefonu a rychlý pokles kondice baterie, která je ukazatelem jejího zdraví a tedy ve výsledku umožňuje do značné míry předpovědět, jak na tom bude zařízení z hlediska výdrže. Poměrně zajímavé je pak to, že se měl Apple problémy pokusit vyřešit skrze softwarový update iOS 26.5.1, ale jak se zdá, neuspěl. O to zajímavější bude sledovat, jak se v nadcházejících týdnech celá situace vyvine, protože pokud už nyní hlásí majitelé iPhonů Air značné zhoršení baterie, je jasné, že v horizontu nadcházejících týdnů by se měla situace ještě zhoršovat.
Sluší se nicméně jedním dechem dodat, že ne všichni uživatelé hlásí podobné problémy a je proto možné, že se může jednat například „jen“ o vadnou sérii baterií, případně se problémy týkají primárně uživatelů, kteří telefon využívají aktivněji a tedy ve výsledku rychleji opotřebovávají baterii. Zároveň nikoho zřejmě příliš nepřekvapí, že se Apple k celé záležitostí zatím nevyjádřil a je pravděpodobné, že ani nevyjádří vzhledem k tomu, že problémy svých produktů komentuje jen zřídka skrz to, že je většinou řeší reklamací, potažmo pak spuštěním bezplatného opravného programu poté, co záruční doba na zařízení skončí. A co vy, pozorujete u svého iPhone Air podobné problémy?