Vzpomínka na Nintendo Wii: Jak pohybové ovládání pobláznilo celé rodiny

V herní historii existuje jen málo konzolí, které dokázaly tak změnit pravidla hry jako Nintendo Wii. Když ji japonský gigant koncem roku 2006 (konkrétně v prosinci na evropském trhu) uvedl do prodeje, vsadil na zcela odlišnou kartu než tehdejší konkurence. Zatímco PlayStation 3 a Xbox 360 bojovaly o co nejlepší grafický výkon a vysoké rozlišení, Nintendo se zaměřilo na čistou radost z pohybu a přístupnost pro každého.
Hardware, který vsadil na genialitu místo výkonu
Z hlediska čistých specifikací nebylo Wii žádným trhačem asfaltu. Srdcem konzole byl procesor IBM Broadway taktovaný na 729 MHz, kterému sekundoval grafický čip ATI Hollywood na frekvenci 243 MHz. Operační paměť měla skromných 88 MB a interní flash úložiště nabízelo kapacitu pouhých 512 MB. Konzole navíc nepodporovala HD rozlišení a jejím maximem byl tehdy standardní obraz v kvalitě 480p. Skutečná síla zařízení však tkvěla v unikátním ovladači Wii Remote. Ten díky vestavěným akcelerometrům a infračervenému senzoru dokázal přesně snímat pohyb ruky v prostoru.
Fenomén Wii Sports a největší hity
Geniálním tahem ze strany Nintenda bylo přibalené herní demo Wii Sports, které obsahovalo virtuální tenis, bowling, golf, box a baseball. Najednou nebylo potřeba složitě studovat kombinace desítek tlačítek na gamepadu, stačilo prostě přirozeně máchnout ovladačem jako skutečnou raketou. U televizí se tak začali bavit nejen skalní hráči, ale i lidé, kteří do té doby videohry odmítali (včetně rodičů či prarodičů). Netrvalo dlouho a internet zaplavila virální videa utržených poutek ovladačů a rozbitých obrazovek.
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Konzole však nebyla jen o jednoduchém mávání. Během svého životního cyklu nabídla fantastické herní klenoty, které sbíraly absolutní hodnocení v recenzích. Mezi nejlepší hry se nesmazatelně zapsala revoluční 3D plošinovka Super Mario Galaxy, nesmírně návykové rodinné závody Mario Kart Wii, bojovka Super Smash Bros. Brawl nebo temnější epické dobrodružství The Legend of Zelda: Twilight Princess. S více než 101 miliony prodaných kusů se Nintendo Wii zapsalo do popkultury jako důkaz, že originální nápad je občas mnohem víc než brutální hardwarový výkon.