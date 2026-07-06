PlayStation Vita: Proč neuvěřitelný kapesní klenot od Sony selhal?

V prosinci 2011 (v Evropě začátkem roku 2012) uvedla společnost Sony na trh kapesní konzoli, která měla navázat na obrovský úspěch legendárního PSP. PlayStation Vita byla ve své době naprostým hardwarovým zjevením. Přestože nabízela technologie, o kterých si konkurence mohla nechat jen zdát, její osud byl zpečetěn dříve, než stačila plně rozvinout svůj potenciál.
Hardwarové monstrum v kapse
Sony tehdy nešetřila na ničem. PS Vita jako první handheld přinesla nádherný 5palcový dotykový OLED displej, který ohromoval sytými barvami a dokonalou černou. Poháněl ji čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A9 a grafický čip PowerVR, což konzoli umožňovalo renderovat grafiku blížící se velkému PlayStationu 3.
Obrovskou revolucí bylo osazení dvou plnohodnotných analogových páček, což z Vity udělalo dokonalý stroj pro střílečky z první osoby a akční adventury. K tomu připočtěte zadní dotykový touchpad, trojosý gyroskop, přední i zadní kameru a v dražší verzi dokonce 3G konektivitu. Na papíře šlo o dokonalý herní systém.
Skvělé hry a unikátní funkce
Konzole odstartovala s velmi silnou nabídkou titulů. Hry jako Uncharted: Golden Abyss, Wipeout 2048 nebo dechberoucí Gravity Rush ukazovaly, že kapesní hraní může mít dospělou a AAA tvář. Později se Vita stala rájem pro fanoušky nezávislých her (Hotline Miami, Fez) a japonských RPG, v čele s kultovní Persona 4 Golden.
Skvělou funkcí bylo také Remote Play. Vita dokázala skrze Wi-Fi streamovat hry z PlayStationu 4. Mohli jste tak hrát velké PS4 pecky v posteli nebo na cestách, což byl přímý předchůdce dnešního cloudového a handheldového boomu.
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Proč přišel rychlý konec?
I přes veškerá pozitiva Vita narazila. Hlavním kamenem úrazu se stala přehnaná chamtivost Sony v oblasti paměťových karet. Konzole nepodporovala standardní microSD karty, ale speciální proprietární formát od Sony. Tyto karty byly extrémně drahé (32GB karta stála v podstatě třetinu ceny samotné konzole), což spoustu kupujících odradilo.
Druhým faktorem byl raketový nástup chytrých telefonů, které začaly trh s přenosným hraním agresivně ovládat. Sony navíc po několika letech kvůli slabším prodejům ztratila o Vitu zájem, přestala pro ni vyvíjet velké exkluzivní hry a raději zaměřila veškeré zdroje na tehdy expandující PS4. Výroba byla definitivně ukončena v roce 2019.