Napište do Google jméno tohoto fotbalisty a sledujte, co se stane

Zdá se, že Google si letošní mistrovství světa ve fotbale opravdu užívá. Poté, co nedávno přidal easter egg spojený s překonání střeleckého rekordu Lionelem Messim, si totiž vzal nyní na mušku další hvězdu probíhajícího šampionátu. Řeč je konkrétně o hvězdném útočníkovi Norska Erlingu Haalandovi, který si přivezl z Premier League, kde nastupuje v barvách Manchesteru City, právě i na Mundial. Za pouhé čtyři zápasy totiž zapsal hned sedm gólů a svět proto napjatě očekává, co předvede v nadcházejícím souboji s Anglií o postup ve čtvrtfinále turnaje. A proč o tom píšeme na magazínu zaměřeném na technologie? Protože když nyní do Google napíšete „Erling Haaland“, po spodní hraně okna vašeho prohlížeče se vám proženou veslující vikingové coby napodobení vítězných oslav, které norský národní tým provádí vždy po vyhraném duelu.