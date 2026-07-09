Lamborghini míří do smíšené reality. Nová aplikace pro Apple Vision Pro vás usadí do nejnovějších supersportů

Automobilka Lamborghini oficiálně vydala svou vlastní aplikaci pro Apple Vision Pro, čímž podle svého vyjádření dosáhla dalšího milníku ve své úspěšné historii. Majitelům tohoto produktu nabízí neuvěřitelně detailní a pohlcující pohled na své nejnovější modely, a to jak zvenčí, tak zevnitř. Uživatelé si mohou v digitální podobě do nejmenšího detailu prohlédnout rovnou čtyři aktuální vozy z nabídky, kterými jsou nové modely Urus SE Performante, Temerario, Revuelto a hybridní Urus SE.
Aplikace staví na dvou základních typech zážitků. Prvním z nich je režim Shared Space, který umožňuje umístit Lamborghini přímo do vašeho okolí (například do garáže nebo obývacího pokoje). Vozidlo se hladce vyobrazí v okolním prostředí a vy si ho můžete prohlédnout ve skutečné velikosti 1:1, případně si jeho rozměry zmenšit. Druhou možností je režim Full Immersion, který uživatele přenese do plně digitálního, na míru navrženého virtuálního prostředí přímo od Lamborghini. V tomto kontrolovaném nastavení lze prozkoumávat vozidlo bez jakýchkoli omezení.
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Automobilka u své aplikace vyzdvihuje především čtyři klíčové interaktivní prvky, které posouvají zážitek na novou úroveň. Funkce Powertrain & Spaceframe umožňuje virtuálně odhalit karoserii a prozkoumat strukturální integritu podvozku a složité inženýrství hybridních motorů. V sekci Aerodynamics můžete sledovat vizualizaci jinak neviditelného proudění vzduchu kolem karoserie v podobě 3D linií. Část Centro Stile nabízí exkluzivní nahlédnutí do zákulisí designu včetně původních 3D skic a komentářů návrhářů o ikonických motivech značky. Celý zážitek pak uzavírá funkce The Sound of Lamborghini, která s využitím prostorového zvuku věrně reprodukuje akustický podpis motorů, takže se zvuk mění a rezonuje přesně podle toho, jak se kolem digitálního auta pohybujete.
Lamborghini zdůrazňuje, že aplikace nabízí až extrémní úroveň detailů, kdy si uživatelé mohou zblízka prohlédnout i jednotlivé švy na sedadlech nebo jakýkoliv drobný prvek v kokpitu. Pro fanoušky italských supersportů s headsetem na očích se tak jedná o naprosto povinnou záležitost.