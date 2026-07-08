Velký zvrat pro Evropu? Apple zahájil tajná jednání za spuštění zakázané funkce

Apple posiluje své vztahy s Evropou. Generální ředitel Tim Cook a jeho nástupce John Ternus absolvovali virtuální jednání s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem. Přestože se schůzka na první pohled může zdát jako běžné diplomatické setkání, načasování i témata naznačují, že ve hře je mnohem víc než jen zdvořilostní konverzace. Osobně bych se nedivil například lobbování ze strany Applu za větší tlak na spuštění Siri AI a dalších funkcí Apple Intelligence, které v Evropské unii chybí. Právě Německo by totiž mohlo teoreticky vzhledem ke svému vlivu v Evropské unii pomyslné misky vah naklonit ve prospěch Applu.
Markus Söder po jednání uvedl, že s představiteli Applu hovořil o dalším rozvoji společnosti v Bavorsku, kde Apple v posledních letech výrazně investuje. Jen v Mnichově dnes zaměstnává přes 2 000 lidí a provozuje zde jedno ze svých nejvýznamnějších evropských vývojových center zaměřených mimo jiné na návrh čipů a bezdrátových technologií. Söder označil Bavorsko za „Silicon Valley Evropy“ a zdůraznil, že právě přítomnost globálních firem, jako je Apple, pomáhá regionu posilovat jeho technologickou pozici. Zároveň ocenil pokračující investice americké společnosti i vznik nových pracovních míst.
Silicon Valley meets Bavaria: Apple und Bayern sind zwei weltweit starke Marken. Hatte heute gute Gespräche mit @apple CEO @tim_cook und seinem Nachfolger John Ternus. Bayern gilt als das Silicon Valley Europas. Wir sind stolz, dass Global Player wie #Apple ebenso wie junge… pic.twitter.com/7F9i9waq0N
— Markus Söder (@Markus_Soeder) July 7, 2026
Největší pozornost však vzbudila jiná část Söderova vyjádření. Bavorský premiér upozornil, že přílišná regulace v oblasti umělé inteligence a ochrany osobních údajů nesmí Evropu brzdit v technologickém rozvoji. Podle něj je potřeba vytvářet podmínky pro inovace, nikoliv komplikovat jejich zavádění. Ačkoliv přímo nepotvrdil, že právě toto bylo hlavním tématem schůzky s Applem, souvislost se nabízí. Apple totiž v posledních týdnech opakovaně upozorňuje, že některé nové AI funkce, včetně nové Siri AI, zatím nemůže v Evropské unii spustit kvůli regulatorním překážkám. Tim Cook navíc před několika dny jednal také se zástupci Evropské komise právě o možnostech, jak tyto služby na evropský trh dostat.
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Zajímavé je i složení celé schůzky. Vedle Tima Cooka se jí účastnil také John Ternus, který se už letos na podzim oficiálně ujme pozice nového generálního ředitele Applu. Je zřejmé, že se postupně zapojuje nejen do produktového směřování společnosti, ale také do strategických jednání s vládami a evropskými institucemi. To naznačuje, že právě vztahy s regulátory budou patřit mezi jeho první velké úkoly po převzetí vedení společnosti.