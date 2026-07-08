Generování obrázků v Apple Creator Studio běží na serverech Googlu. Apple zavádí jasné varování

Nové funkce pro generování obrazu v aplikaci Apple Creator Studio spoléhají na servery Google Cloud. Uživatelé jsou však před odesláním jakéhokoliv zadání (promptu) této třetí straně předem varováni přímo systémovým varováním, že se tak děje. Apple tedy i zde dokazuje, jak mu záleží na informovanosti uživatelů a na tom, aby měli nad svými daty perfektní přehled a kontrolu.
Umělá inteligence od Applu vs. servery třetích stran
Je důležité hned na začátku jasně rozlišit jednotlivé technologie. Apple Intelligence je poháněna vlastními modely Applu (Apple Foundation Models), které běží buď lokálně přímo ve vašem iPhonu, nebo na zabezpečených serverech Private Cloud Compute. Funkce integrované do balíku Apple Creator Studio jsou od nich zcela oddělené a fungují na jiném principu.
Po aktualizaci na nejnovější verzi Apple Creator Studio se tak uživatelům na systémech iOS 26 i iOS 27 beta začalo zobrazovat nové vyskakovací okno. Toto oznámení uživatele explicitně upozorňuje, že jejich textové zadání bude odesláno na servery Google Cloud. Zároveň však dodává, že tato data nebudou v žádném případě použita k trénování modelů umělé inteligence. Varování je velmi podobné tomu, které se zobrazuje při odesílání dotazů na ChatGPT v jiných částech systému.
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Kolem nového upozornění se již stihlo objevit určité množství dezinformací. Samotné modely Apple Foundation Models, které stojí za vylepšenou Siri a funkcemi Apple Intelligence, žádné služby Googlu, vyhledávání ani frameworky Gemini nevyužívají. Ačkoliv Apple při jejich prvotním vývoji servery a modely Gemini využil, ve finálním kódu, který běží na zařízeních a v Private Cloud Compute, nezůstalo po Googlu vůbec nic. Dokonce i v případech, kdy Apple plánuje přenést své nejvýkonnější modely na servery Googlu s grafickými procesory Nvidia, se tak stane skrze Private Cloud Compute. Tyto servery pak budou plně pod provozní kontrolou Applu, podobně jako když iCloud využívá servery AWS.
Jak fungují limity a ochrana soukromí?
Když se tedy rozhodnete vytvořit tvar nebo vygenerovat obrázek v aplikacích jako Pages či Freeform v rámci sady Apple Creator Studio, systém se spojí s Google Cloudem. Uživatelé mají možnost toto varování potvrdit pro každý případ zvlášť, nebo nastavit, aby se schvalovalo automaticky. Jediná data, která se v tu chvíli odesílají, tvoří vámi zadaný text nebo upravovaný obrázek. Google navíc na základě partnerské dohody nesmí tato data uchovávat ani na nich trénovat svou AI. Celá tato funkce je striktně izolovaná uvnitř Apple Creator Studio. Pokud se tedy chcete používání Google Cloudu zcela vyhnout, stačí tyto konkrétní nástroje v aplikacích nepoužívat.
Jelikož tyto kreativní funkce spoléhají na externí nástroje, pojí se s nimi určité měsíční limity. Apple v nastavení aplikace zobrazuje procentuální vyjádření spotřeby AI, která se na začátku každého měsíce resetuje. OpenAI například poskytuje ChatGPT pro generování prezentací, přičemž měsíční příděl uživateli vystačí na vytvoření zhruba 50 prezentací o rozsahu 8 až 10 snímků. Google Cloud pak v rámci měsíčního limitu dovoluje vygenerovat 50 obrázků nebo 250 tvarů. Přesný počet tokenů Apple nikde neuvádí, a tak je pro minimalizaci spotřeby nejlepší držet textová zadání stručná a stav čerpání průběžně sledovat v nastavení. Oficiální dokumentace každopádně znovu potvrzuje, že pro trénování modelů se z těchto interakcí nepoužije ani jediný bajt dat.