Webbův teleskop oslavil čtvrté narozeniny dechberoucím snímkem galaxie. Odhalil detaily, které jsme dosud neviděli

Před čtyřmi lety zahájil Webbův vesmírný teleskop svou vědeckou misi a od té doby prakticky nepřestává překvapovat. Teleskop, který je dnes považován za nejvýkonnější vesmírnou observatoř všech dob, stojí za objevy nejvzdálenějších galaxií, studiem atmosfér exoplanet i pohledem hluboko do historie vesmíru. Své čtvrté výročí nyní oslavil tím nejlepším možným způsobem – zveřejněním mimořádně detailního snímku galaxie Centaurus A, který ukazuje její nitro v dosud nevídané kvalitě.
Centaurus A patří mezi nejznámější galaxie na noční obloze. Nachází se přibližně 11 milionů světelných let od Země a astronomové ji zkoumají už desítky let. Je zajímavá nejen svým neobvyklým tvarem, který je pozůstatkem dávné srážky dvou galaxií, ale také obří supermasivní černou dírou ve svém středu. Právě tu se nyní podařilo Jamesi Webbovi prozkoumat podrobněji než kdykoliv předtím. Pokud vás snímek zajímá a chcete si v něm různě přibližovat, můžete si jej detailně prohlédnout přímo na webu NASA zde. Níže můžete vidět jen jeho screenshot.
Pohled skrz kosmický prach
To, co dělá nový snímek výjimečným, není jen jeho ostrost. Díky citlivosti na infračervené záření dokáže Webbův teleskop doslova nahlédnout skrz oblaka prachu, která běžným optickým teleskopům zakrývají výhled. Tam, kde dříve astronomové viděli jen tmavé pásy, se nyní objevují miliony hvězd, složité struktury plynu i oblasti, ve kterých právě vznikají nové hvězdy. Zároveň je mnohem lépe patrné, jak silně ovlivňuje své okolí centrální černá díra. Ta nejen pohlcuje okolní materiál, ale zároveň jej ve formě mohutných výtrysků vrací zpět do okolního prostoru. Vědci se právě díky těmto novým datům snaží lépe pochopit, kdy černé díry podporují vznik nových hvězd a kdy jej naopak brzdí. Právě Centaurus A je totiž jednou z nejlepších laboratoří pro studium těchto procesů.
Čtyři roky, které změnily astronomii
Když Webbův teleskop v létě 2022 zveřejnil své první snímky, bylo jasné, že půjde o přelomovou misi. Málokdo ale čekal, že tempo nových objevů bude tak vysoké. Během čtyř let teleskop pomohl objevit jedny z nejstarších známých galaxií ve vesmíru, podílel se na analýze atmosfér vzdálených exoplanet, zkoumal místa, kde vznikají nové hvězdy, a pravidelně přináší snímky, které posouvají hranice současné astronomie.
Nový pohled na Centaurus A je tak nejen další nádhernou fotografií vesmíru, ale také připomínkou toho, jak mimořádný přístroj se astronomům podařilo dostat do kosmu. A pokud první čtyři roky byly takto bohaté na objevy, je dost dobře možné, že to nejzajímavější má James Webb teprve před sebou.