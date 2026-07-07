iPod je zpět. Lidé znovu kupují přehrávač, který Apple dávno pohřbil

Apple ukončil prodej iPodu už v roce 2022. Zdálo se, že éra samostatných hudebních přehrávačů definitivně skončila a že je navždy nahradily iPhony, Spotify, Apple Music a algoritmy. Jenže v roce 2026 se děje něco nečekaného. Staré iPody znovu mizí z bazarů, jejich ceny rostou a mladší generace v nich objevuje přesně to, co moderním telefonům chybí: klid.
iPod byl kdysi symbolem digitální hudební revoluce. Apple jej představil v roce 2001 a během následujících dvou dekád se z něj stal jeden z nejdůležitějších produktů v historii firmy. Podle dostupných odhadů se prodalo přibližně 450 milionů kusů. Když Apple v roce 2022 oznámil konec iPodu touch, působilo to jako logický krok. Hudba se dávno přesunula do iPhonů, hodinek, chytrých reproduktorů a streamovacích aplikací. Jenže právě to je dnes důvod, proč se část lidí k iPodu vrací. Moderní poslech hudby je pohodlný, ale zároveň neustále propojený s notifikacemi, doporučovacími algoritmy, reklamami, sociálními sítěmi a nekonečným scrollováním. iPod proti tomu nabízí něco až nečekaně vzácného: pustíte si hudbu a nic dalšího se nestane.
Prodeje starých iPodů znovu rostou
Nejde jen o nostalgii několika fanoušků Applu. Podle agentury AP oznámila platforma Back Market, že prodeje iPodů v roce 2025 meziročně vzrostly o 48 %. Axios zase s odkazem na interní data eBay uvedl, že vyhledávání iPodu Classic mezi lednem a říjnem 2025 vzrostlo o 25 % oproti stejnému období předchozího roku. Jinými slovy, produkt, který Apple už dávno neposílá do obchodů, začal znovu žít díky šuplíkům, bazarům, aukcím a komunitám nadšenců. Právě staré zásoby z domácností se dnes staly novým dodavatelským řetězcem. Největší zájem je hlavně o iPod Classic, tedy model s ikonickým kolečkem Click Wheel. Právě ten nejlépe vystihuje dobu, kdy hudba nebyla nekonečný stream, ale osobní knihovna, kterou si člověk musel sám vybrat, stáhnout a nahrát.
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Moddeři z iPodu dělají moderní stroj
Velkou část návratu iPodu táhne komunita lidí, kteří staré přehrávače kompletně přestavují. Původní pevné disky nahrazují flash úložištěm, často s kapacitou až 2 TB. To v praxi znamená prostor pro desítky tisíc skladeb. Do starých iPodů se dnes přidávají nové baterie, Bluetooth, USB-C, nové kryty, barevné přední panely nebo alternativní firmware Rockbox. Z přehrávače starého skoro dvacet let se tak může stát zařízení, které má modernější konektivitu, delší výdrž a násobně větší úložiště než v době svého uvedení. Nejextrémnější projekty jdou ještě dál. Vývojář Guy Dupont například přestavěl iPod čtvrté generace z roku 2004 tak, aby uvnitř běžel Raspberry Pi a zařízení dokázalo streamovat Spotify, přitom si ale zachovalo původní ovládání přes Click Wheel. Celý projekt měl stát přibližně 130 dolarů.
Na první pohled to nedává smysl. Proč by někdo v roce 2026 nahrával hudbu ručně do starého přehrávače, když si může otevřít aplikaci a během vteřiny pustit prakticky jakoukoli skladbu na světě? Odpověď je jednoduchá: právě proto. Část mladších uživatelů začíná mít plné zuby toho, že každá digitální služba chce rozhodovat za ně. Algoritmus doporučí další skladbu, další video, další příspěvek, další reklamu a další důvod, proč zůstat u obrazovky. iPod žádný takový plán nemá. Umí jen přehrávat hudbu, kterou jste si sami vybrali. Trend bývá označován jako friction-maxxing. Tedy dobrovolný návrat k činnostem, které vyžadují trochu úsilí. Nahrát si vlastní knihovnu, vybrat alba, připojit kabel, srovnat skladby a vědomě si určit, co budu poslouchat. Není to pohodlnější. Ale pro mnoho lidí je to příjemnější.
iPod se tak stal symbolem širšího návratu k jednodušším technologiím. Podobně jako lidé znovu kupují analogové fotoaparáty, vinylové desky, čtečky bez aplikací nebo obyčejné telefony, roste i zájem o zařízení, která mají jeden jasný účel. U iPodu je tím účelem hudba. Žádné zprávy, žádný Instagram, žádný TikTok, žádné pracovní e-maily, žádné upozornění z banky a žádné doporučení, co byste měli poslouchat dál. Jen sluchátka, kolečko a knihovna skladeb. Právě v tom je jeho největší síla. iPod dnes nepůsobí moderně proto, že by uměl víc než iPhone. Působí moderně proto, že umí méně.
Ceny některých iPodů prudce vzrostly
Rostoucí zájem se projevil také na cenách. Funkční iPody Classic se na bazarových tržištích běžně prodávají za částky, které by ještě před pár lety působily přehnaně. U zachovalých kusů, limitovaných variant nebo nerozbalených modelů může cena vystoupat mnohem výš. Extrémním příkladem jsou sběratelské aukce, kde se nerozbalené první generace iPodu prodávají za částky v řádu desítek tisíc dolarů. Tady už samozřejmě nejde o běžný hudební přehrávač, ale o technologický artefakt z doby, kdy Apple začal měnit hudební průmysl.
Apple už iPod nevyrábí a pravděpodobně se k němu nikdy nevrátí. Jeho roli v portfoliu převzal iPhone, Apple Watch, HomePod a Apple Music. Přesto se ukazuje, že samostatný hudební přehrávač má i v roce 2026 překvapivě silný smysl. Ne proto, že by byl technicky lepší. Ne proto, že by měl lepší displej, výkonnější čip nebo chytřejší software. Ale proto, že nenutí člověka být pořád online. iPod se tak vrací jako tichý protest proti době, ve které se z každé aplikace stal nekonečný proud doporučení. Některé revoluce jsou hlasité. Tahle jen tiše kliká.