iOS 27 výrazně zlepší kvalitu RAW fotek. Apple slibuje největší skok za poslední roky

Pokud fotíte do formátu RAW a následně si snímky upravujete v aplikacích na iPhonu, iPadu nebo Macu, máte se na co těšit. Apple totiž s iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 přichází s úplně novou generací svého RAW enginu, která podle společnosti představuje vůbec největší posun od jeho vzniku. Novinka nese označení RAW 9 a využívá strojové učení i výkon Neural Enginu k tomu, aby z fotografií dostala více detailů a zároveň výrazně potlačila šum.
Na rozdíl od většiny novinek, které jsou vidět na první pohled, tahle změna probíhá zcela na pozadí systému. O to zajímavější ale je. RAW engine totiž využívá řada profesionálních fotografických aplikací a editorů, které pracují se systémovým zpracováním fotografií. Jinými slovy – lepší výsledky mohou získat nejen nové snímky, ale i starší RAW fotografie, které znovu otevřete a upravíte.
Apple během vývojářské prezentace ukázal několik ukázkových fotografií, na kterých je rozdíl mezi současným RAW 8 a novým RAW 9 velmi dobře patrný. Nový engine si poradí s jemnější kresbou detailů, lépe zachovává textury a zároveň mnohem účinněji odstraňuje obrazový šum. Největší rozdíl je přitom vidět u snímků pořízených za horších světelných podmínek nebo při vysokých hodnotách ISO. Zajímavé je také to, že Apple nesází jen na klasické algoritmy. Nové zpracování využívá model strojového učení, který současně provádí demosaicing i odstranění šumu. Díky tomu dokáže lépe pracovat s daty ze snímače fotoaparátu a výsledkem jsou ostřejší fotografie s přirozenějšími barvami. Celý proces navíc probíhá přímo na zařízení prostřednictvím Neural Enginu, takže není potřeba nic odesílat do cloudu.
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Potěší hlavně fotografy
Je potřeba dodat, že nejde o funkci určenou běžným uživatelům, kteří fotí výhradně do formátu HEIF nebo JPEG. Největší přínos pocítí fotografové pracující s RAW soubory z digitálních fotoaparátů nebo aplikací, které tento formát podporují. Apple zároveň připomíná, že jeho systémové zpracování RAW dnes podporuje téměř 800 různých modelů fotoaparátů, takže změna se dotkne opravdu široké škály zařízení.
Přesto je dobře vidět, že Apple na fotografii rozhodně nezapomíná. Zatímco většina pozornosti se letos soustředí na Apple Intelligence, Siri nebo nový design systému, na pozadí vznikají i podobná vylepšení, která sice nejsou tolik vidět, ale mohou mít pro řadu uživatelů mnohem větší přínos. Pokud se navíc výsledky budou v praxi shodovat s ukázkami, které Apple předvedl vývojářům, čeká fotografy s iOS 27 opravdu velmi příjemné vylepšení. Jde-li vám ale „jen“ o to vyfotit vždy hezkou fotku, pak pro vás tato novinka samozřejmě není. Fotka ve formátu RAW je totiž „surový“ výstup bez AI úprav či čehokoliv podobného, což ve výsledku znamená, že bez dodatečné úpravy nemusí vypadat vůbec hezky.