Jak vytvořit skupinový FaceTime hovor na iPhone? Je to snadné, ne každý to ale umí

Jestli něco v rámci Apple softwarového světa používám doslova každý den, pak jsou to bezesporu FaceTime hovory. V mém okolí totiž využívá Apple produkty opravdu mnoho lidí a já s nimi tak mohu jak v osobním, tak i pracovním životě komunikovat právě přes tuto službu. O to víc mě zaráží, že opravdu hodně lidí sice ví, že jde přes FaceTime volat ve více lidech (tedy v rámci skupinové konverzace), nicméně úplně neví, jak jí založit. Je to přitom naprosto jednoduché.
Abyste vytvořili skupinový audio či videohovor přes FaceTime, stačí otevřít aplikaci FaceTime, zvolit možnost Nový hovor, zde „naklikat“ účastníky hovoru a následně zvolit buď videohovor FaceTIme (tedy ikona kamerky), nebo audiohovor (tedy telefonek vpravo dole). Jakmile tak učiníte, okamžitě začne vytáčení účastníků, kteří byli vybráni. Pokud byste pak chtěli přidat dalšího účastníka do již probíhajícího FaceTime hovoru, i to samozřejmě lze. Stačí tapnout na ovládání FaceTime hovoru (tedy tři tečky) a následně zvolit možnost Přidat osoby, čímž začnete zvolenou osobu „vytáčet“.
Jak tedy můžete sami vidět, jedná se o naprosto jednoduchou záležitost, kterou ale mnozí uživatelé bůhvíproč vůbec neznají, ignorují či úplně nechápou. A přitom je právě skupinový hovor přes FaceTime pro jeho kvalitu naprosto parádní záležitost, která vám dokáže zlepšit den.