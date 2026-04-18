Tyto 4 tipy a triky pro FaceTime se můžou hodit naprosto každému

A. Amaya Tomanová
FaceTime pro Android a Windows

Řada uživatelů si stále myslí, že FaceTime je omezený jen na iPhone, iPad nebo Mac. Už nějakou dobu to ale neplatí. Pokud je potřeba spojit se s někým, kdo používá Android nebo počítač s Windows, stačí vytvořit odkaz na videohovor.

V aplikaci FaceTime lze zvolit možnost vytvoření odkazu, ten následně pojmenovat a poslat přes e-mail, zprávu nebo jinou aplikaci. Druhá strana se pak připojí přes běžný webový prohlížeč. Je to praktické hlavně při rodinných hovorech nebo pracovních schůzkách, kde nepoužívají všichni Apple zařízení.

Lepší zvuk jedním klepnutím

Kvalita obrazu je důležitá, ale u videohovorů často rozhoduje hlavně zvuk. iPhone proto nabízí různé režimy mikrofonu, které se hodí podle situace. Pokud někdo volá z hlučné ulice, kavárny nebo kanceláře, izolace hlasu výrazně potlačí okolní ruch a zvýrazní mluvený projev. Naopak při hovoru z koncertu, výletu nebo místa, kde má smysl sdílet atmosféru okolí, se hodí režim širokého spektra. Ten zachytí více zvuků kolem. Přepnutí je možné během hovoru přes Ovládací centrum v nastavení mikrofonu.

Rozmazané pozadí zachrání nejednu schůzku

Ne každý videohovor probíhá v ideálním prostředí. Někdy je za vámi nepořádek, rušná místnost nebo zkrátka pozadí, které nechcete ukazovat. FaceTime proto nabízí portrétní režim, který rozostří okolí a soustředí obraz hlavně na obličej. Funkce se zapíná během hovoru v Ovládacím centru přes nabídku videoefektů. Výsledek působí čistěji a profesionálněji, což ocení hlavně lidé při pracovních hovorech nebo online schůzkách.

Memoji dodá hovoru více osobitosti

FaceTime nemusí být jen formální nástroj pro hovory. Pokud jde o konverzaci s přáteli nebo rodinou, může být zábavné využít Memoji. Během hovoru stačí otevřít efekty a vybrat animovanou postavičku nebo stylizovanou masku, která reaguje na pohyby obličeje v reálném čase.

Je to drobnost, ale uvolní atmosféru a zvlášť děti nebo mladší uživatelé si tuto funkci často oblíbili. Apple tím ukazuje, že videohovor nemusí být jen strohá obrazovka s kamerou.

