Bezpečná chodba a schodiště začínají už při rekonstrukci aneb jak jej udělat chytře

Rekonstrukce domu nebo bytu je ideální příležitostí přizpůsobit si mnoho věcí přesně tak, jak si přejete, ale původní řešení nebylo úplně ideální. Typickým příkladem je třeba osvětlení chodby a schodiště, jelikož zde světla neslouží jen k vytvoření příjemné atmosféry, ale především k bezpečnému pohybu. Dobře navržené orientační osvětlení pak dokáže výrazně snížit riziko zakopnutí nebo pádu, a to zejména v noci. Pokud tedy právě řešíte osvětlení schodiště, rekonstrukce je ten nejlepší moment, kdy myslet nejen na umístění svítidel, ale také na kabeláž, pohybová čidla nebo budoucí možnosti chytré domácnosti.
Noční orientační osvětlení oceníte každý den
Málokdo si při plánování elektroinstalace uvědomí, kolikrát za noc projde chodbou nebo sejde po schodech. Rozsvěcet v takové chvíli hlavní stropní světlo přitom bývá nepříjemné nejen pro oči, ale často i pro ostatní členy domácnosti. Mnohem praktičtější je proto orientační osvětlení s nižší intenzitou, které jemně nasvítí cestu a zároveň vás nebude oslňovat.
Velmi oblíbeným řešením jsou LED pásky nebo malá zapuštěná svítidla instalovaná přímo do stěny podél schodiště, díky čemuž jsou jednotlivé schody dobře viditelné, aniž by prostor působil rušivě. Stejný princip lze využít i na dlouhých chodbách nebo v předsíních.
Pokud vás tedy čeká rekonstrukce schodů, vyplatí se už dopředu připravit přívod kabeláže právě pro tento typ osvětlení. Dodatečné sekání do hotových stěn nebo obkladů bývá zbytečně drahé i pracné.
Pohybová čidla zvyšují komfort i úsporu energie
Dalším krokem, který dává při rekonstrukci velký smysl, je instalace pohybových čidel. Ta dokážou automaticky rozsvítit světlo ve chvíli, kdy někdo vstoupí na chodbu nebo začne scházet po schodišti. Po nastavené době se pak světlo samo vypne, takže se nemusíte starat o žádné vypínače.
Moderní senzory dnes umožňují nastavit citlivost, dobu svícení i intenzitu okolního osvětlení, při které mají reagovat. Díky tomu se orientační světla rozsvítí například pouze večer nebo v noci, zatímco přes den zůstanou vypnutá. Výsledkem je nejen vyšší pohodlí, ale také nižší spotřeba elektřiny. Právě tady navíc začíná dávat smysl popřemýšlet o smart home řešení, jelikož chytré pohybové senzory vám poskytnou díky daleko většímu množství nejrůznějších nastavení možnosti, o kterých se vám třeba ani nesnilo.
Nastavit si lze například různou citlivost v závislosti na denní dobu, různou délku rozsvícení světel nebo třeba v kombinaci s RGB pásky to, že večer budou svítit teple bíle, vyloženě v noci pak červeně, aby příliš nezatěžovaly oči.
Nezapomeňte na budoucnost v podobě smart home
Právě chytrá domácnosti je přitom něco, na co je dobré myslet už nyní i přesto, že vám momentálně nedává úplně smysl. Za pár let se to vzhledem k neustále přibývající možnostem může změnit a vy byste kvůli tomu mohli docela litovat. Připravená kabeláž nebo vhodně zvolené instalační krabice vám totiž později umožní snadno doplnit chytré spínače, senzory nebo centrální řízení osvětlení bez dalších stavebních zásahů.
Ve spojení se smart home pak může osvětlení fungovat ještě chytřeji. Pohybová čidla mohou spolupracovat s dalšími senzory v domě, světla lze ovládat mobilem, nastavit různé světelné scény nebo automaticky měnit intenzitu podle denní doby. V praxi tak například schodiště přes den svítí naplno, zatímco v noci se rozsvítí jen na několik procent výkonu, což je pro orientaci zcela dostačující a zároveň velmi příjemné.
Právě podobné detaily často rozhodují o tom, jak pohodlně se bude v domě bydlet i za několik let. A protože kabely se nejlépe natahují právě během rekonstrukce, vyplatí se jejich rozmístění dobře promyslet ještě před první vrstvou omítky.