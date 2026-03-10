Jeden z největších strašáků chytré domácnosti? Banální výpadky elektřiny

Mít chytrou domácnost má spoustu výhod, na které si člověk přijde tak nějak postupem času. Ať už se jedná o „pouhé“ ovládání světel či spousty jiných spotřebičů telefonem či hlasem, potažmo pak nejrůznější automatizace či scénáře, jakmile si na tyto vymoženosti zvyknete, vězte, že vám bude návštěva „klasické“ domácnosti připadat tak trochu jako návrat do středověku. Jenže vše má svá ale, na která v případě chytré domácnosti narazíte třeba i při hloupém výpadku elektřiny. Největší problém chytré domácnosti přitom není výpadek elektřiny, ale to, co se stane ve chvíli, kdy se elektřina vrátí.
Pokud máte jednodušší verzi chytré domácnosti, která je založena na klasické elektroinstalaci doplněné o chytré zásuvky, vypínače či jiné produkty, pak vězte, že právě výpadky elektřiny dokáží člověka docela zabolet a to ze dvou důvodů. Tím prvním je fakt, že ani v dnešní době mnohé chytré produkty ve svých doprovodných aplikacích, potažmo ve výchozím nastavení nepočítají s tím, že může k výpadku elektřiny dojít a tedy jakmile se tak stane, dojde k jejich restartu. A to v noci fakt nechcete.
Naštěstí na tuto věc pamatuje postupně čím dál tím víc výrobců, kdy třeba Philips Hue umožňuje u svých produktů přímo nastavit, jak se mají zachovat při výpadku elektřiny – tedy například, zda si mají pamatovat svůj poslední stav a na ten navázat. To je ve výsledku za mě osobně i nejlepší možná varianta, jelikož vás v takovém případě pravděpodobně nevzbudí v noci po krátkém výpadku rozsvěcená světla v celém bytě.
Jak už však píšu výše, mnoho produktu podobným nastavením stále neoplývá, takže jakmile elektřina vypadne (klidně jen na chvíli), spustí se a v „ideálním“ případě pak chvíli nereagují, protože provedou nejprve „hloupou“ akci ve formě startu a až poté se snaží být „chytré“ připojením k WiFi, hubům a tak podobně, skrze které je následně lze ovládat přes telefon. V mém případě se například takto chová difuzér Vocolinc či LED pásek pod televizí od Meross, potažmo pak robotický vysavač, jenž mi v noci rád zahlásí, že se začal nabíjet.
Výpadky elektřiny samozřejmě elektronice příliš dobře nedělají a je proto na zvážení, zda si alespoň ta nejzásadnější ve vaší domácnosti nezaslouží ochranu ve formě napojení na UPS stanici, která dokáže v případě výpadku elektřiny fungovat de facto jako klasická powerbanka, jen ve větším měřítku. Jasně, je hloupost si do UPS zapojit třeba LED pásek, ale pokud máte například plynový kotel ovládaný přes termostat v elektrice, což je můj případ, pak není určitě od věci mít právě termostat takto pojištěný, protože v opačném případě jste logicky bez tepla i přesto, že vám jej primárně zajišťuje plyn.
Osobně bych pak doporučil v případě, že svou chytrou domácnost ovládáte přes lokální síť (a potažmo samozřejmě i internet) využít UPS i na router. U něj je totiž problém, že jakmile se vypne, jeho následné zapnutí nějakou dobu trvá a to i u dražších modelů. To pak ve výsledku znamená, že zatímco elektřina vám už chvíli může jet, některé chytré produkty se v aplikacích tváří jako „momentálně nedostupné“, byť například svítí, jelikož se snaží připojit k nabíhajícímu routeru. Jakmile se jim to povede, následně už jdou zpravidla přes aplikaci ovládat, ale do té doby se z nich stávají hloupé kousky.
Kdybych vám tedy měl něco na základě mých dlouholetých zkušeností v tomto směru poradit, zaprvé by to zcela určitě bylo prozkoumat všechny doprovodné aplikace vašich smart produktů doma a pokud to jde, nastavit si v nich správný scénář v případě výpadku elektřiny. Následně si zkuste vytipovat věci, jejichž chod je důležitý a ty opatřete UPS stanicí, která je dokáže udržet „při životě“ i když elektřina nejede. Naštěstí však žijeme v době, kdy s elektřinou problémy nejsou a kdy valná většina výpadků netrvá dlouho, takže podobné trable není logicky třeba řešit nějak často. Jakmile se však ozvou, majitelé chytré domácnosti (byť uznávám, že spíš té „lepené“, nežli komplexní) mohou být docela zaskočení.