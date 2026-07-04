Woody a spol míří znovu do kin a vy teď můžete svůj iPad tímto krytem proměnit v ten z Toy Story 5

Návrat Toy Story je tu a spolu s ním dorazila i jedna hodně netradiční novinka pro fanoušky Applu. Společnost Belkin totiž ve spolupráci s Disney a Pixarem představila ochranný kryt na iPad inspirovaný připravovaným filmem Toy Story 5. A nejde jen o obyčejné pouzdro – po jeho nasazení se totiž váš tablet promění v postavičku Lilypad, která bude v novém filmu jednou z hlavních hvězd.
Lilypad je chytrý tablet s podobou roztomilé žabky a právě jeho vzhled Belkin do nového krytu přenesl téměř do posledního detailu. Nechybí typická zelená barva, velké oči ani výrazné madlo, díky kterému se iPad dětem mnohem lépe přenáší. Samozřejmostí je i výklopný stojánek pro sledování videí nebo hraní her.
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Vedle originálního designu myslí kryt i na ochranu samotného zařízení. Je vyroben z odolné EVA pěny, která pomůže tlumit pády a nárazy, a Belkin jej doporučuje především pro iPad 10. a 11. generace. Součástí balení jsou navíc i exkluzivní tapety s motivem Toy Story 5, takže proměna tabletu bude opravdu kompletní.
Novinka se už začala prodávat na oficiálních stránkách Belkinu i u dalších prodejců za 49,99 dolaru. Zatím není potvrzeno, kdy přesně dorazí do Česka, vzhledem k celosvětové distribuci ale existuje poměrně slušná šance, že se časem objeví i u nás. Pokud tedy doma máte malého fanouška Toy Story, nebo se mezi ně stále řadíte sami, tenhle doplněk vás nejspíš nenechá chladnými. Já si do kina na Toy Story 5 určitě zajdu vzhledem k tomu, jak dobré byly předešlé díly, a kdo ví – třeba i můj iPad nakonec „obalím“ do pouzdra á la Příběh hraček.