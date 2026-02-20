Toy Story 5 dorazí v létě! Hračky v něm budou bojovat proti iPadu

Pokud máte rádi animáky, zbystřete. Už 18. června totiž dorazí do kin Toy Story 5, tedy pátý díl ikonického pixarovského animáku Příběh hraček. A proč o tom píšeme na magazínu, který je věnovaný Applu? Jednak proto, že Steve Jobs v roce 1986 Pixar koupil a započal tak jeho cestu k jedné z nejlepších společností zabývající se animovanými filmy, ale hlavně proto, že Toy Story 5 reflektuje dnešní dobu. Hlavním „nepřítelem“ filmu totiž budou podle všeho tablety, které jsou nápadně podobné iPadům, tedy alespoň podle názvu a úvodní animace.
Že je hraní si s klasickými hračkami na ústupu je jasné asi každému, kdo nebydlí v jeskyni a sem tam vytáhne paty třeba do nákupních center, ke školám a tak podobně. Mnohé děti totiž hračky vyměnily právě za dotykové mobily, tablety a tak podobně. Asi tak není třeba sáhodlouze vysvětlovat, že je to hračkám logicky líto a tak se v čele s kovbojem Woodym, který má mimochodem už pěknou plešku odpovídající jeho stáří, pokusí alespoň v kresleném světě tento trend změnit. Jak se jim to povede uvidíme samozřejmě až v létě, nicméně už nyní se nebojíme říci, že myšlenka je více než zajímavá.
Zároveň to bude zřejmě poprvé v historii této pohádkové série, kdy se v ní ve větší míře objeví elektronika. Nicméně jak píšeme výše, dnešní doba je holt taková a tvůrcům Toy Story ve výsledku asi ani nic jiného nezbývalo, chtějí-li zaujmout i dnešní mladou generaci, která na tabletech vyrostla. A co vy, zajdete si na tento počin do kina? My určitě ano!