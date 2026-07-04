Neuvěřitelná proměna legendy. Unikátní projekt ukazuje, jak se za 16 let změnil iPad

Pokud patříte mezi fanoušky Applu už delší dobu, dost možná si ještě vybavíte okamžik, kdy Steve Jobs v roce 2010 poprvé vytáhl z obálky úplně první iPad. Od té doby ale uteklo už šestnáct let a portfolio jablečných tabletů se rozrostlo do rozměrů, ve kterých se leckdy ztrácí i skalní fanoušci. Právě proto nyní vznikl projekt, který mapuje úplně všechny iPady, které kdy Apple představil.
Za interaktivní časovou osou stojí projekt sheets.works, který už před časem zaujal podobně zpracovanou historií všech iPhonů. Tentokrát se zaměřil na iPady a výsledek rozhodně stojí za pozornost. Na jediné stránce totiž najdete všech 45 modelů, které Apple od roku 2010 uvedl na trh, a to včetně všech barevných variant. Celkem jich je úctyhodných 131.
Nejde přitom jen o obyčejný seznam. Jednotlivé modely jsou zobrazené v reálném měřítku, takže si můžete snadno porovnat, jak se iPady během let měnily. Krásně je vidět třeba přechod od poměrně širokých rámečků k dnešnímu téměř bezokrajovému designu nebo postupné ztenčování konstrukce.
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Projekt nabízí i spoustu dalších zajímavostí. U každého iPadu si lze zobrazit podrobnou kartu s technickými specifikacemi, nechybí ani vývoj cen jednotlivých produktových řad v průběhu let nebo přehled důležitých milníků. Připomenout si tak můžete například příchod Face ID místo domovského tlačítka, nástup čipů Apple Silicon nebo postupné rozšiřování barevných variant, kdy Apple opustil původní kombinaci stříbrné a vesmírně šedé a začal experimentovat s výraznějšími odstíny.
Velmi povedenou funkcí je také možnost porovnat tloušťku různých generací vedle sebe. Teprve při tomto srovnání člověku dojde, jak obrovský kus cesty iPad za posledních šestnáct let ušel. Z poměrně robustního tabletu se stal extrémně tenký pracovní nástroj, který dnes v případě nejnovějších modelů patří mezi nejtenčí zařízení, jaká kdy Apple vyrobil.
Pokud vás zajímá historie jablečných produktů nebo jen chcete zavzpomínat na svůj úplně první iPad, rozhodně stojí za to si interaktivní časovou osu projít. Je totiž nejen pěkně zpracovaná, ale zároveň ukazuje, jak neuvěřitelně rychle se celý segment tabletů za posledních šestnáct let proměnil. A možná vás při procházení napadne stejná otázka jako mě – který iPad byl podle vás vůbec nejlepší?