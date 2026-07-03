Apple nečekaně zmrazil revoluční novinku. Vývoj nejočekávanějšího produktu byl náhle zastaven

Ještě před několika týdny se zdálo, že Apple má vývoj jedněch z nejzajímavějších AirPods v historii prakticky u konce. Řeč je o sluchátkách vybavených malými kamerami, které neměly sloužit k pořizování fotografií či videí, ale jako „oči“ pro Apple Intelligence a chytřejší Siri. Nyní ale přichází překvapivá zpráva. Podle známého leakera Kosutami byl celý projekt pozastaven. Leaker tuto informaci zveřejnil na sociální síti X, kde stručně uvedl, že vývoj není ukončený, jak dříve naznačoval, ale pouze pozastavený. Bohužel už ale neuvedl žádné podrobnosti. Není tak jasné, zda Apple narazil na technické problémy, změnil priority, nebo jde jen o dočasné odložení projektu.
Zpráva je o to překvapivější, že ještě v květnu tvrdil Mark Gurman z agentury Bloomberg, že AirPods s kamerami jsou v pokročilé fázi testování a jejich konstrukce i funkce jsou prakticky hotové. Tehdy se dokonce spekulovalo o zahájení sériové výroby. Apple však podle těchto informací zvažoval odklad uvedení na trh kvůli tomu, že vývoj nové generace Siri a funkcí Visual Intelligence nebyl připraven v požadované kvalitě.
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Samotné kamery přitom měly fungovat úplně jinak, než by se mohlo zdát. Nemělo jít o klasické fotoaparáty určené k focení nebo natáčení videa. Jejich úkolem bylo snímat okolní prostředí a poskytovat informace umělé inteligenci. Siri by díky nim dokázala rozpoznávat objekty, odpovídat na otázky týkající se toho, na co se uživatel dívá, nebo nabídnout kontextové informace a přesnější navigaci.
Pokud je tvrzení leakera pravdivé, může za pozastavením stát právě umělá inteligence. Apple totiž opakovaně naznačil, že nechce uvést nový hardware na trh dříve, než budou připravené všechny klíčové AI funkce. A právě vývoj nové Siri se v posledních měsících několikrát zpozdil, což už ovlivnilo i další produkty.
Je ale potřeba dodat, že zdrojem této informace je pouze jeden leaker. Ačkoliv Kosutami v minulosti správně odhalil několik detailů o připravovaných produktech Applu, jeho historie není stoprocentní a některé předpovědi se nenaplnily. Proto je dobré brát zprávu zatím s určitou rezervou. Jisté každopádně je, že Apple na podobném produktu skutečně pracuje. Otázkou zůstává jen to, zda se jeho vývoj opravdu na čas zastavil, nebo jestli jde jen o drobnou pauzu před tím, než se projekt znovu rozjede. Na definitivní odpověď si zřejmě budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
Můj názor je na to takový, myslím si že to nemá takový význam v uších jako na ruce (hodinky) nebo prstů prsten, nebo náramek, například, aspoň já bych toto v uších nechtěl, další věc je vysoká cena a zřejmě omezení kde to bude fungovat, protože se to musí s něčím spárovat. Za mě nejlepší jsou AirPods Pro 2/3 co jsou teď.
PS, umělá inteligence není za mě pro AirPods hlavní funkce.