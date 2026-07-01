Zapomeňte na obyčejné vysávání. SMARTAI V6 teď pořídíte za skvělou cenu

Komerční sdělení: Tyčových vysavačů je dnes na trhu obrovské množství a výrobci se předhánějí hlavně v tom, kdo nabídne vyšší sací výkon nebo delší výdrž baterie. Jenže realita je taková, že samotná čísla ještě automaticky neznamenají lepší úklid. Rozhodující je totiž to, jak efektivně dokáže vysavač nečistoty odhalit, vysát a zároveň zajistit, aby po vypnutí neskončily zpět na podlaze. Právě na to se zaměřuje nový SMARTAI V6, který kombinuje vysoký výkon s několika chytrými technologiemi, jež mají jediný cíl – udělat z každodenního vysávání co nejméně otravnou záležitost.
Mnoho domácností totiž bojuje se stejným problémem. Podlaha na první pohled vypadá čistě, ale při bližším pohledu jsou na ní jemná prachová zrnka, drobky nebo zvířecí chlupy, které běžným osvětlením jednoduše neuvidíte. Na kobercích pak často zůstává jemný prach usazený hluboko mezi vlákny, přestože máte pocit, že jste vysávali opravdu důkladně. Výsledkem je zbytečné přejíždění stejných míst nebo naopak přesvědčení, že je uklizeno, i když tomu tak úplně není.
Laser ukáže i neviditelný prach
Právě proto výrobce vybavil SMARTAI V6 zeleným laserem, který zvýrazňuje jemný prach a drobné nečistoty na tvrdých podlahách. Rozdíl je patrný prakticky okamžitě. Místa, která ještě před chvílí vypadala dokonale čistě, najednou odhalí překvapivé množství nečistot. Díky tomu přesně víte, kam se zaměřit, a nemusíte podlahu zbytečně přejíždět několikrát naslepo.
Laser ale není jen efektní marketingová vychytávka. V běžném provozu pomáhá uklidit důkladněji a zároveň rychleji, protože přesně vidíte, kde ještě práce zbývá. Ocení to zejména majitelé domácích mazlíčků nebo rodiny s malými dětmi, kde se drobky a prach objevují prakticky neustále.
Vysavač, který přemýšlí za vás
Další zajímavostí je piezoelektrický senzor, který průběžně analyzuje množství i typ nečistot. Na základě těchto informací pak SMARTAI V6 automaticky upravuje sací výkon. Tam, kde je prachu více nebo narazí na koberec, přidá výkon. Jakmile přejede na čistší část podlahy, výkon zase sníží a šetří baterii.
Výhodou je, že se nemusíte neustále starat o přepínání jednotlivých režimů. Vysavač vše řeší automaticky, takže se můžete soustředit jen na samotný úklid. Kromě vyššího komfortu se tím prodlužuje také výdrž baterie, protože plný výkon běží pouze tehdy, když je skutečně potřeba.
Výkon, který si poradí i s hlubšími koberci
Srdcem vysavače je vysokootáčkový motor navržený tak, aby si poradil jak s většími nečistotami, tak s jemným prachem ukrytým hluboko v kobercích. Výrobce přitom záměrně nestaví komunikaci na jednom marketingovém čísle udávajícím sací výkon. Mnohem důležitější je totiž celkové sladění motoru, kartáče, proudění vzduchu i inteligentního řízení výkonu.
Právě díky této kombinaci zvládá SMARTAI V6 efektivně uklidit tvrdé podlahy, dlažbu, plovoucí podlahy i koberce, aniž by bylo potřeba při každé změně povrchu cokoliv nastavovat.
Konec nečistotám, které po vypnutí vypadnou zpět
Každý, kdo někdy používal tyčový vysavač, pravděpodobně zažil situaci, kdy po vypnutí z trubice nebo hubice vypadly drobky zpět na podlahu. Je to maličkost, která ale dokáže pořádně znepříjemnit jinak bezproblémový úklid.
SMARTAI V6 tento problém řeší patentovanou technologií Siphon Technology. Pokud vysavač pracuje v úsporném režimu ECO, po vypnutí ještě na krátkou dobu automaticky zvýší výkon a vysaje zbytky nečistot z trubice až do sběrné nádoby. Díky tomu po odložení vysavače nic nevypadává zpět na podlahu a není potřeba se vracet na místo, které jste už měli uklizené. Právě tato drobnost výrazně zpříjemňuje každodenní používání.
Výdrž na úklid celé domácnosti
Potěší také baterie s dlouhou výdrží, která v úsporném režimu zvládne uklidit i větší byt nebo rodinný dům bez nutnosti dobíjení. Díky automatickému řízení výkonu navíc vysavač energií zbytečně neplýtvá, takže dostupný čas využívá co nejefektivněji.
Pokud hledáte moderní bezdrátový vysavač, který nesází jen na vysoký výkon, ale především na chytré technologie, je SMARTAI V6 velmi zajímavou volbou. Kombinace laserového osvětlení, automatické regulace výkonu, výkonného motoru i patentovaného systému proti vypadávání nečistot ukazuje, že i obyčejné vysávání může být výrazně pohodlnější a efektivnější než dříve.
Teď navíc se slevou téměř o polovinu
Pokud vás SMARTAI V6 zaujal, právě teď je ideální chvíle na jeho pořízení. Jeho běžná cena činí 149 eur, aktuálně jej však můžete získat za 80,90 eur, což představuje slevu zhruba 46 %. Stačí při objednávce využít slevový kód CD11VIO nebo VIOCD11, díky kterému se cena automaticky sníží. Za částku lehce přes dva tisíce korun tak získáte chytrý bezdrátový vysavač vybavený technologiemi, které jsou běžné spíše u výrazně dražších modelů.
Potěší i přístup výrobce k záruce a servisu. SMARTAI u modelu V6 uplatňuje politiku výměny namísto oprav, takže v případě poruchy nebo poškození během prvních dvou let zákazník obdrží zdarma náhradní díly, aniž by musel řešit zdlouhavé servisní opravy. Na baterii se navíc vztahuje samostatná jednoletá záruka, což přispívá k většímu klidu při každodenním používání.