Ze součástek těchto výrobců se skládá váš iPhone, nechybí ani Bosch nebo Texas Instruments

Fanoušek Apple vystupující na facebooku pod přezdívkou TechByNimit vytvořil velmi zajímavou infografiku, která ukazuje, jaké množství a kteří konkrétní dodavatelé se podílí na základních deskách, které najdeme v iPhone 17. Přestože Apple navrhuje vlastní čipy řady A, samotný telefon je složen z obrovského množství specializovaných komponent. Každou z nich dodává firma, která se dlouhodobě zaměřuje právě na danou oblast.
Dominantní roli hraje například Qualcomm, který se i letos stará o modem pro mobilní sítě. To je zajímavé především proto, že Apple už několik let pracuje na vlastním modemu. Ten se sice objevil u iPhonu 16e, ale u výkonnější řady iPhone 17 společnost stále spoléhá na řešení Qualcommu. Rozbor dále ukazuje, že operační paměť pochází od jihokorejské společnosti SK hynix, která dodává 8GB LPDDR paměť. Flash úložiště NAND pak zajišťuje japonská Kioxia, jeden z největších výrobců paměťových čipů na světě. Právě paměťové čipy dnes představují jednu z nejdražších částí moderních smartphonů. Jejich ceny navíc v posledních měsících rostou kvůli obrovské poptávce ze strany výrobců serverů pro umělou inteligenci.
Broadcom, Bosch i Texas Instruments
Na seznamu dodavatelů se objevuje také několik dlouholetých partnerů Applu. Broadcom dodává komponenty pro bezdrátové nabíjení i další komunikační obvody. Texas Instruments zajišťuje například USB rozhraní nebo NFC části zařízení. Bosch se stará o akcelerometry a gyroskopy, tedy senzory, které měří pohyb telefonu a umožňují správnou funkci navigace, stabilizace obrazu nebo různých fitness funkcí. Nechybí ani Cirrus Logic, jenž tradičně dodává audio kodeky a zesilovače, nebo Renesas, jehož čipy řídí napájení jednotlivých částí telefonu. Velkou část technologie pro NFC nadále dodává nizozemská společnost NXP. Její čipy stojí za bezkontaktními platbami přes Apple Pay i komunikací telefonu s další elektronikou. Ve vysokofrekvenční části telefonu pak najdeme společnosti Skyworks a Qorvo, které vyrábějí výkonové zesilovače a další RF komponenty potřebné pro připojení k mobilním sítím.
Apple je stále závislý na světových dodavatelích
Přestože Apple každým rokem navrhuje více vlastních čipů, tento rozbor jasně ukazuje, že výroba moderního smartphonu je obrovskou globální spoluprací. Jeden iPhone obsahuje technologie firem z USA, Japonska, Jižní Koreje, Nizozemska i dalších zemí. Právě tato závislost na dodavatelském řetězci je jedním z důvodů, proč Apple v posledních letech investuje miliardy dolarů do vývoje vlastních modemů, čipů pro Wi-Fi i dalších komponent. Cílem je postupně snížit závislost na externích výrobcích a mít pod kontrolou ještě větší část hardwaru. Rozbor iPhonu 17 ale ukazuje, že tato cesta bude ještě dlouhá. Qualcomm, Broadcom, SK hynix, Kioxia nebo Bosch zůstávají pro Apple i nadále naprosto klíčovými partnery a bez jejich technologií by dnešní iPhone jednoduše nemohl fungovat.