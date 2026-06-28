43 limitovaných Apple produktů, po kterých se fanoušci mohou utlouct

Apple v 80. a 90. letech nebyl tím, co je dnes. V jeho portfoliu nebylo pouze pár produktových řad, ale naopak to byla společnost, která vyráběla extrémní mnžoství různých produktů. Kromě klasických produktů z oblasti výpočetní techniky to byl také takzvaný Merch, tedy produkty propagující samotnou značku. Od propisek, přes tašky, hrníčky, zvýrazňovače až po takové věci jako je dětský kočárek. To vše Apple v 80. a 90. letech vyráběl a dokonce rozesílal zákazníkům katalogy, ze kterých si mohli zboží vybrat a objednat. V následující galerii najdete ty nejzajímavější a z hlediska sběratelů také ty nejcennějčší kousky, které Apple v rámci svých reklamních předmětů prodával nebo rozdával. Pokud byste náhodou doma ve sklepě nebo na půdě našli některý z těchto kousků a nejste zrovna sběratel, pak věřte, že na eBay za ně dostanete zajímavé částky.
Fotogalerie
Příkladem může být třeba deštník nebo boty s duhovým logem nakousnutého jablka. Narazit ale můžete i na hodinky z 80. let, které se jmenovaly AppleWatch a mají s těmi současnými kromě jména jen pramálo společného. Jednou z nejraritnějších věcí jsou rozhodně žolíkové Apple karty, kde na zadní straně najdete staré logo a vpředu na některých kartách produkty společnosti. Více limitovaných produktů z 80. a 90. let si můžete prohlédnout níže, kde naleznete 43 těch nejzajímavějších, které se objevily na eBay. Pod každou fotografií produktu naleznete i popis a cenu, za kterou je majitelé prodávali.