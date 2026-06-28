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43 limitovaných Apple produktů, po kterých se fanoušci mohou utlouct

Vše o Apple
R. ZavřelRoman Zavřel
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Apple v 80. a 90. letech nebyl tím, co je dnes. V jeho portfoliu nebylo pouze pár produktových řad, ale naopak to byla společnost, která vyráběla extrémní mnžoství různých produktů. Kromě klasických produktů z oblasti výpočetní techniky to byl také takzvaný Merch, tedy produkty propagující samotnou značku. Od propisek, přes tašky, hrníčky, zvýrazňovače až po takové věci jako je dětský kočárek. To vše Apple v 80. a 90. letech vyráběl a dokonce rozesílal zákazníkům katalogy, ze kterých si mohli zboží vybrat a objednat. V následující galerii najdete ty nejzajímavější a z hlediska sběratelů také ty nejcennějčší kousky, které Apple v rámci svých reklamních předmětů prodával nebo rozdával. Pokud byste náhodou doma ve sklepě nebo na půdě našli některý z těchto kousků a nejste zrovna sběratel, pak věřte, že na eBay za ně dostanete zajímavé částky.

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43 limitovaných Apple produktů 43 43 limitovaných Apple produktů 43
1) Nepoužitá tužka ($9.99)
43 limitovaných Apple produktů 42 43 limitovaných Apple produktů 42
2) Kšiltovka s duhovým logem Applu ($34.99)
43 limitovaných Apple produktů 41 43 limitovaných Apple produktů 41
3) Taška “Apple Expo 81” ($34.99)
43 limitovaných Apple produktů 40 43 limitovaných Apple produktů 40
4) Tříbarevný zvýrazňovač z 90. let ($39,99)
43 limitovaných Apple produktů 39 43 limitovaných Apple produktů 39
5) Kožený zápisníky ze začátku 90. let ($49,95)
43 limitovaných Apple produktů 38 43 limitovaných Apple produktů 38
6) Hrnek Apple Computer z 80. let ($59,99)
43 limitovaných Apple produktů 37 43 limitovaných Apple produktů 37
7) Připínáček na kravatu s duhovým logem ($59,99)
43 limitovaných Apple produktů 36 43 limitovaných Apple produktů 36
8) Sklenička na víno s vyrytým logem ($66)
43 limitovaných Apple produktů 35 43 limitovaných Apple produktů 35
9) Bunda z 90. let ($69.99)
43 limitovaných Apple produktů 34 43 limitovaných Apple produktů 34
10) Kočárek z 80. let s logem Applu ($95)
43 limitovaných Apple produktů 33 43 limitovaných Apple produktů 33
11) iMac tričko z roku 1999 ($99,99)
43 limitovaných Apple produktů 32 43 limitovaných Apple produktů 32
12) Náušnice z 80. let ($109.99)
43 limitovaných Apple produktů 31 43 limitovaných Apple produktů 31
13) Macintosh čepice pro prodavače ($109,99)
43 limitovaných Apple produktů 30 43 limitovaných Apple produktů 30
14) Pittsburgh Pirates šála ze začátku 80. let ($129,99)
43 limitovaných Apple produktů 29 43 limitovaných Apple produktů 29
15) Švýcarský nůž Apple Computer z roku 1980 ($129,99)
43 limitovaných Apple produktů 28 43 limitovaných Apple produktů 28
16) Tričko vývojářského týmu Erickson ($129,99)
43 limitovaných Apple produktů 27 43 limitovaných Apple produktů 27
17) Firemní kravata ($144,95)
43 limitovaných Apple produktů 26 43 limitovaných Apple produktů 26
18) Licenční značka pro nejvíce osobní počítač z 80. let ($149,99)
43 limitovaných Apple produktů 25 43 limitovaných Apple produktů 25
19) Připínáček z odboru inženýrů v Applu ($149,99)
43 limitovaných Apple produktů 24 43 limitovaných Apple produktů 24
20) Dámské tričko z 80.let ($150)
43 limitovaných Apple produktů 23 43 limitovaných Apple produktů 23
21) Licenční značka pro počítač Apple III ($159.99)
43 limitovaných Apple produktů 22 43 limitovaných Apple produktů 22
22) Připínáček zaměstnance Applu z roku 1983 ($159.99)
43 limitovaných Apple produktů 21 43 limitovaných Apple produktů 21
23) Podsedák ze Superbowl XIX z roku 1985 ($159.99)
43 limitovaných Apple produktů 20 43 limitovaných Apple produktů 20
24) Raritní pánské triko ($185)
43 limitovaných Apple produktů 19 43 limitovaných Apple produktů 19
25) MacUser hodinky z roku 1992 s pohyblivou myškou (219,99)
43 limitovaných Apple produktů 18 43 limitovaných Apple produktů 18
26) Raritní karty Apple Computer ($219.99)
43 limitovaných Apple produktů 17 43 limitovaných Apple produktů 17
27) Zastaralá kreditní karta od Applu ($250)
43 limitovaných Apple produktů 16 43 limitovaných Apple produktů 16
28) Evropské hodinky z nerezové oceli z roku 1990 ($299,99)
43 limitovaných Apple produktů 15 43 limitovaných Apple produktů 15
29) Hodinky s otáčivými ikonami z roku 1997 ($399,99)
43 limitovaných Apple produktů 14 43 limitovaných Apple produktů 14
30) Připínáček Lisa ($399,99)
43 limitovaných Apple produktů 13 43 limitovaných Apple produktů 13
31) Jeansová bunda s logem na zádech ($399,99)
43 limitovaných Apple produktů 12 43 limitovaných Apple produktů 12
32) Think Different bomber z roku 1997 (399,99)
43 limitovaných Apple produktů 11 43 limitovaných Apple produktů 11
33) Hokejový Jersey dres Mac OS X z roku 2001 ($399,99)
43 limitovaných Apple produktů 10 43 limitovaných Apple produktů 10
34) Raritní tričko z roku 1980 ($400)
43 limitovaných Apple produktů 9 43 limitovaných Apple produktů 9
35) Ultra raritní tričko z 80. let ($405)
43 limitovaných Apple produktů 8 43 limitovaných Apple produktů 8
36) Připínáček pro ochranku v Applu ($499,99)
43 limitovaných Apple produktů 7 43 limitovaných Apple produktů 7
37) Sametová bunda z 80. let ($599.99)
43 limitovaných Apple produktů 6 43 limitovaných Apple produktů 6
38) Duhový deštník s logem Applu z roku 1978 ($599.99)
43 limitovaných Apple produktů 5 43 limitovaných Apple produktů 5
39) Raritní AppleWatch ke kampani “Think Different” ($999,95)
43 limitovaných Apple produktů 4 43 limitovaných Apple produktů 4
40) Připínáček z 18-krátového zlata a diamanty z roku 1984 ($1,049.99). Připínáček dostali zaměstnanci, co byli u firmy 5 let.
43 limitovaných Apple produktů 3 43 limitovaných Apple produktů 3
41) Raritní připínáček “Golden Apple Club” z 18-karátového zlata ($1,049.99)
43 limitovaných Apple produktů 2 43 limitovaných Apple produktů 2
42) Vlajka, která vlála nad budkou společnosti na Superbowl XIX v roce 1985 ($1099,99)
43 limitovaných Apple produktů 1 apple logo sneakers
43) Raritní Apple tenisky, které vznikly ve spolupráci s Adidas (Neocenitelné)
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Příkladem může být třeba deštník nebo boty s duhovým logem nakousnutého jablka. Narazit ale můžete i na hodinky z 80. let, které se jmenovaly AppleWatch a mají s těmi současnými kromě jména jen pramálo společného. Jednou z nejraritnějších věcí jsou rozhodně žolíkové Apple karty, kde na zadní straně najdete staré logo a vpředu na některých kartách produkty společnosti. Více limitovaných produktů z 80. a 90. let si můžete prohlédnout níže, kde naleznete 43 těch nejzajímavějších, které se objevily na eBay. Pod každou fotografií produktu naleznete i popis a cenu, za kterou je majitelé prodávali.

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