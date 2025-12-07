Billion Dollar Company: Jeden z nejvzácnejších kousků mé Apple sbírky, kterým si připíjeli zaměstnanci Applu v rekordním roce

Je až neuvěřitelné, kam až se dokázal Apple dostat při pohledu na čísla. V loňském roce vydělával Apple každé tři dny miliardu dolarů v čistém zisku. Před 43 lety v roce 1982 oslavoval moment, kdy se stal takzvanou Billion Dollar Company, tedy společností, jenž dosáhla během roku obratu jedné miliardy dolarů. Za 43 let to tedy Apple dotáhl opravdu neuvěřitelně daleko. Ovšem v roce 1982 slavil něco, co je pro něj z dnešního pohledu opravdu úsměvné a to dokonce tak moc, že všichni tehdejší zaměstnanci Applu dostali na oslavu skleničky pro přípitek. Nebyl by to Apple, kdyby na oslavu zvolil jen tak nějaké sklenky a tak všem zaměstnancům nechal vyrobit to nejlepší, co existuje, samozřejmě se svým logem. O 43 let později jsem získal kompletní sadu těchto skleniček, abych si mohl připíje také stylově a vy se tak můžete podívat na dárek, který svým zaměstnancům daroval tehdejší CEO Apple A.C. Marklula. Na to, jak tento set sklenic vypadal se můžete podívat v následující galerii. Tehdejší CEO Markkula napsal na balení vzkaz zaměstnanců, který zní:
Všem zaměstnancům:
Přiložené vinné číše byly navrženy speciálně pro zaměstnance Apple Computer na oslavu toho, že naše společnost dosáhla jednomiliardového ročního obratu. Společnost Rastal Corporation je zdaleka nejvýznamnějším jménem v německé výrobě křišťálu a jedním z nejuznávanějších řemeslných domů v celé Evropě. Designérské studio vede světově proslulý designér Hermann Hoffmann, který za posledních pět let získal třicet pět mezinárodních designových ocenění. Každá olovnatá křišťálová číše byla jednotlivě ručně vyfouknuta z jednoho kusu a představuje to nejlepší z precizního řemeslného zpracování. Lehké nedokonalosti, jako jsou malé bublinky nebo rozdílná tloušťka stopky, jsou dokladem jedinečné kvality každého ručně vyrobeného kusu. Kvalita tohoto dárku odpovídá naší filozofii dokonalosti ve všem, co děláme. Doufám, že vám tyto číše přinesou mnoho let potěšení. Děkuji vám za váš trvalý přínos k úspěchu společnosti Apple.
A. C. Markkula