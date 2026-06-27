Zásadní varování přímo od Apple. Pokud přijdete o iPhone, tuto naprosto běžnou věc nikdy nedělejte

Představa, že přijdete o iPhone, není zrovna příjemná. Pokud se to ale stane, většina lidí reaguje velmi podobně. Přes aplikaci Najít telefon označí jako ztracený, zapne Režim ztráty a na zamykací obrazovku tím přidá telefonní číslo nebo jiný kontakt s prosbou, aby se případný nálezce ozval. Zní to logicky a ještě donedávna nad tím prakticky nikdo nepřemýšlel. Apple však nyní vydal podpůrný dokument s novým doporučením, podle kterého může být právě tento krok v případě krádeže spíše na škodu.
Na první pohled se to může zdát zvláštní, jelikož logicky čím jednodušší bude kontaktovat majitele, tím větší je šance, že se telefon vrátí. Jenže Apple upozorňuje na důležitý rozdíl mezi ztraceným a ukradeným iPhonem. Pokud jste si zařízení někde zapomněli třeba v restauraci, vlaku nebo kanceláři, zobrazení kontaktu na displeji dává smysl. Pokud jste ale přesvědčeni, že vám telefon někdo odcizil, situace je úplně jiná.
Zloději dnes nespoléhají jen na techniku
Moderní iPhony jsou díky Aktivačnímu zámku a službě Najít velmi dobře chráněné. Samotné zařízení proto často nemá pro zloděje příliš velkou hodnotu, pokud se mu nepodaří dostat i k vašemu Apple účtu. A právě tady přichází ke slovu takzvané sociální inženýrství. Pokud totiž na displeji zobrazíte své telefonní číslo, dáváte zloději jednoduchý způsob, jak vás kontaktovat. Může vám zavolat, poslat SMS nebo zprávu přes WhatsApp a vydávat se třeba za zaměstnance Applu, policistu, operátora nebo dokonce za člověka, který váš telefon údajně našel.
Cíl je přitom prakticky vždy stejný – konkrétně přimět vás, abyste sdělili ověřovací kód zaslaný na vaše zařízení, přihlásili se ke svému Apple účtu přes podvodnou stránku nebo dokonce odstranili iPhone ze služby Najít. Jakmile by se to podařilo, Aktivační zámek zmizí a z původně prakticky neprodejného zařízení se rázem stane plně funkční iPhone, který lze bez problémů prodat dál. Apple proto nově doporučuje, aby lidé v případě krádeže na zamykací obrazovce žádné kontaktní údaje nezobrazovali. Tím ale rozhodně nechce říci, že by funkce byla špatná. Jen je potřeba ji používat ve správné situaci.
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Když telefon ztratíte, postupujte jinak než při krádeži
Právě rozlišení mezi ztrátou a krádeží je podle Applu klíčové. Jestliže jste telefon někde zapomněli a věříte, že jej může najít poctivý člověk, zpráva pro nálezce může výrazně zvýšit šanci na jeho vrácení. V takové situaci je zobrazení telefonního čísla stále doporučovaným postupem. Pokud ale víte nebo máte silné podezření, že vám byl iPhone odcizen, je lepší kontaktní údaje nezveřejňovat. Místo toho telefon okamžitě přepněte do Režimu ztráty, sledujte jeho polohu přes aplikaci Najít a rozhodně jej neodebírejte ze svého Apple účtu.
Apple zároveň opět zdůrazňuje, že vás nikdy nebude kontaktovat s žádostí o heslo, ověřovací kód ani PIN k zařízení. Jakákoliv podobná výzva je podvod. Stejně obezřetní byste měli být i vůči SMS zprávám nebo e-mailům, které tvrdí, že byl váš iPhone nalezen a stačí se jen přihlásit na přiloženém odkazu. Ve většině případů jde o phishingové stránky, jejichž jediným cílem je získat přístup k vašemu Apple účtu.
Nikdy iPhone neodstraňujte ze služby Najít
Další věcí, na kterou Apple upozorňuje, je neodstraňovat ukradené zařízení ze služby Najít. Někteří uživatelé to udělají v domnění, že je telefon stejně pryč. Ve skutečnosti tím ale zloději výrazně pomohou. Dokud je totiž iPhone přiřazený k vašemu Apple účtu, zůstává chráněný Aktivačním zámkem a bez vašich přihlašovacích údajů jej nelze jednoduše vymazat ani znovu aktivovat. Právě proto se zloději stále častěji nesnaží prolomit zabezpečení telefonu, ale raději útočí na samotného majitele.
Nové doporučení Applu tak není ani tak změnou funkce Režimu ztráty jako spíš reakcí na stále častější praktiky organizovaných skupin, které místo hackování zařízení spoléhají na psychologii. A právě proto může být někdy méně informací na zamykací obrazovce paradoxně tou nejlepší ochranou.