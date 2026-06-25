Jeden z nejmocnějších mužů Apple získal prestižní ocenění. Důvod vás nepřekvapí

Zatímco většina fanoušků Applu vnímá Eddyho Cuea hlavně jako jednoho z nejdéle sloužících manažerů společnosti, ve světě filmu, televize a streamovacích služeb se z něj postupně stala jedna z nejvlivnějších osobností celého odvětví. Potvrzuje to i nejnovější ocenění, které převzal na festivalu Cannes Lions. Ten mu udělil titul Entertainment Person of the Year pro rok 2026. Cue ocenění převzal během slavnostního programu na festivalu Cannes Lions, který patří mezi nejprestižnější akce světa reklamy, médií a zábavy. Organizátoři ocenění udělují osobnostem, které významně ovlivňují podobu moderního zábavního průmyslu a přinášejí nové přístupy ke tvorbě i distribuci obsahu.
Z Apple TV se stal respektovaný hráč
Důvod, proč volba padla právě na Cuea, je poměrně jednoduchý. Právě on stojí za službami jako Apple TV+, Apple Music, Apple Podcasts, Apple Books nebo Apple News. Největší pozornost si však v posledních letech získává především Apple TV+, která se z relativního outsidera proměnila v jednu z nejrespektovanějších streamovacích platforem současnosti. Pod jeho vedením vznikly seriály jako Severance, Ted Lasso, Silo, Shrinking nebo The Studio. Apple TV+ si navíc už několik let drží pozici streamovací služby s jedním z nejlépe hodnocených katalogů původní tvorby na trhu, a to navzdory tomu, že má ve srovnání s Netflixem či Disney+ výrazně menší nabídku obsahu.
Během festivalu Cue vystoupil také v rámci diskuze s legendárním producentem Jerrym Bruckheimerem, se kterým spolupracoval například na filmu F1. Ten se stal jedním z největších filmových projektů, které Apple v posledních letech financoval.
Zajímavé přitom je, že ještě před několika lety mnoho analytiků pochybovalo, zda má Apple ve světě filmů a seriálů vůbec šanci uspět. Dnes už je situace úplně jiná. Apple TV+ pravidelně sbírá prestižní ocenění, získává nominace na Emmy i Oscary a Apple se postupně stává stále významnějším hráčem v Hollywoodu. Právě Eddy Cue je přitom člověkem, který za touto proměnou stojí možná více než kdokoliv jiný.