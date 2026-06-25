Apple Store nečekaně vypnut. Apple potvrzuje údržbu, ve vzduchu ale visí jedna očekávaná novinka

Pokud jste se v posledních minutách pokoušeli nakoupit na oficiálním Apple Storu, možná vás místo nabídky produktů přivítala jen známá hláška „Budeme zpátky co nevidět. Právě Apple Store aktualizujeme. Přijď se brzo podívat“. Internetový obchod Applu je totiž momentálně mimo provoz a společnost potvrzuje, že na něm provádí úpravy. A jako už tradičně se okamžitě rozběhly spekulace o tom, co se za odstávkou vlastně skrývá.
Nové produkty? Tentokrát nejspíš ne
Když Apple svůj obchod odstaví, často to znamená jediné – blíží se uvedení nových produktů. Tentokrát je ale situace podle všeho jiná. Vzhledem k načasování je velmi pravděpodobné, že Apple připravuje spuštění letošní akce Back to School, která studentům a učitelům tradičně přináší zvýhodněné nákupy Maců a iPadů společně s dárkem v podobě AirPods nebo jiného příslušenství. Letos by navíc měla být akce poprvé propojena s novým systémem ověřování nároku na studentskou slevu, který Apple v posledních měsících zavedl.
Samozřejmě nelze úplně vyloučit ani nějaké menší překvapení. V zákulisí se sice mluví o nových produktech, jako je Apple TV, HomePod nebo nové Macy, jejich představení se ale očekává až později v průběhu roku, nikoliv během obyčejné odstávky internetového obchodu.
Jakmile Apple Store znovu naběhne, bude jasné, co přesně se za dnešní údržbou skrývalo. Pokud půjde skutečně o spuštění studentské akce, mohou se zájemci o nový Mac nebo iPad těšit na jednu z nejzajímavějších nabídek letošního roku.