Akce pro absolventy jsou tu — Office 2024 Pro za 16,99 € a Windows 11 Pro za 12,25 €

Komerční sdělení: Čepice létají vzduchem – právě začíná nová kapitola. Ať už se chystají na vysokou školu, nastupují do prvního zaměstnání nebo se pouštějí do psaní diplomové práce, každý absolvent potřebuje vybavení, které s ním udrží krok. A buďme upřímní: spolehlivý operační systém a výkonná kancelářská sada nejsou volitelnou výbavou – jsou naprosto nezbytné.
A právě tady přichází na řadu absolventský výprodej Godeal24. Právě teď klesají ceny licencí Microsoftu na úroveň, která se už nebude opakovat. Office 2024 Pro již od 16,99 € a Windows 11 Pro již od pouhých 12,25 €. Ne měsíčně. Ne ročně. Doživotní přístup.
Tyto nabídky jsou určeny pro absolventy, studenty a všechny, kteří nechtějí platit zbytečně vysoké částky za software, který budou používat každý den.
Office 2024 Pro — 16,99 € místo 239 €
Word. Excel. PowerPoint. Outlook. Vše, co student nebo čerstvý absolvent potřebuje pro přednášky, seminární práce, prezentace i pro život v praxi – a to vše za jednorázovou platbu. Žádné předplatné, které by měsíc co měsíc vyčerpávalo omezený rozpočet. Kupte si to jednou a budete to mít navždy. Nejedná se o zkušební verzi. Nejedná se o ořezanou verzi. Je to kompletní profesionální balík za zlomek ceny, kterou většina lidí v současné době platí.
Tyto absolventské ceny mizí rychleji než samotná studia na vysoké škole. Chytří absolventi si své licence zajišťují už teď – než akce skončí a nastoupí lítost.
100% originální Office s 90% slevou! Kup teď!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 16.99€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 39.99€ (Only 13.33€/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28.28€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124€ (Only 24.8€/PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
MS Windows 11 Pro je nyní v akci za 12,25 € (běžná cena 199 €) a zahrnuje doživotní přístup, integrované nástroje umělé inteligence, vylepšení pro hraní her, vyšší úroveň zabezpečení a funkce pro produktivitu na profesionální úrovni. Překvapivě mnoho problémů s počítačem pramení právě ze zastaralého softwaru. Windows 11 Pro nabízí elegantnější uživatelské rozhraní, vyšší úroveň zabezpečení a plynulejší multitasking, ať už jde o studium, hledání práce nebo cokoli jiného.
Umělou inteligencí poháněný Windows 11 Pro jen za 12€!
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Získejte balíček Windows + Office supervýhodně! (Slevový kód “ SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 28.25€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 28.15€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.59€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 36.99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 35.99€
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- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
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