Sony si patentovalo ovladač s tlačítky, která se budou měnit přímo pod vašimi prsty

DualSense patří už dnes mezi nejpokročilejší herní ovladače na trhu díky adaptivním triggerům a pokročilé haptické odezvě. Sony ale zřejmě připravuje další revoluci. Nově zveřejněný patent totiž popisuje technologii, která dokáže měnit tvrdost jednotlivých tlačítek v reálném čase podle toho, co se děje ve hře. Pokud se koncept dostane do finálního produktu, hráči by mohli doslova cítit bláto, zaseknutou zbraň nebo třeba ruku nepřítele, která jim svírá prst. Ne pomocí vibrací, ale fyzickou změnou odporu tlačítek.
Patent popisuje systém využívající magnetické materiály nebo speciální membrány naplněné kapalinou, které dokážou během okamžiku změnit své mechanické vlastnosti. To znamená, že stejné tlačítko může být během jedné sekundy měkké a lehce stlačitelné, zatímco o chvíli později výrazně ztuhne a bude vyžadovat mnohem větší sílu. Celá změna probíhá dynamicky podle situace ve hře a bez zásahu hráče.
Bláto, písek nebo zaseknutá zbraň, to vše budete cítit na prstech
Sony ve svém patentu uvádí několik konkrétních scénářů využití. Pokud se postava pohybuje hlubokým bahnem nebo sněhem, mohou tlačítka změknout a působit dojmem, že se pohyb stává pomalejším a náročnějším. Naopak při běhu po pevném povrchu mohou tlačítka ztuhnout a nabídnout přesnější a pevnější odezvu. Velmi zajímavě zní také simulace zaseknuté zbraně. Ve chvíli, kdy se ve hře zadrhne mechanismus při přebíjení, může tlačítko klást výrazně větší odpor nebo dokonce působit dojmem, že se vůbec nechce stisknout.
Patent jde ještě dál než současné adaptivní triggery DualSense. Jedna z popsaných funkcí umožňuje, aby tlačítko nejprve změklo pod tlakem prstu a následně kolem něj ztvrdlo. Hráč tak může získat pocit, jako by jeho prst něco zachytilo nebo drželo. Podobný efekt by mohl najít využití například v hororových hrách, akčních titulech nebo při simulaci různých mechanických zařízení.
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Když Sony představilo ovladač DualSense pro PlayStation 5, adaptivní triggery a pokročilé vibrace byly považovány za jednu z největších inovací posledních let. Hráči mohli poprvé cítit rozdíl mezi natahováním luku, střelbou z různých zbraní nebo jízdou po různých typech povrchu. Nový patent naznačuje, že Sony chce posunout imerzi ještě dál a zapojit do ní nejen vibrace, ale i samotný fyzický odpor tlačítek. Je ale potřeba připomenout, že jde zatím pouze o patentovou přihlášku. Technologické společnosti si každoročně nechávají patentovat stovky nápadů a pouze část z nich se nakonec objeví v reálných produktech. Přesto je z dokumentace patrné, že Sony aktivně hledá nové způsoby, jak propojit fyzické ovládání s děním ve virtuálním světě.
Může to být součást PlayStationu 6?
Spekulace okamžitě směřují k budoucímu ovladači pro PlayStation 6, jehož vývoj by podle očekávání mohl být již v plném proudu. Technologie měnící odpor tlačítek by mohla být jednou z funkcí, která novou generaci konzole odliší od konkurence. Pokud se Sony podaří patent převést do praxe, čeká hráče zcela nový způsob interakce s hrami. Ovladač už nebude jen přenášet stisky tlačítek, ale začne aktivně komunikovat s hráčem a fyzicky reagovat na každý krok, výstřel nebo překážku ve virtuálním světě.