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Přehled toho nejzajímavějšího z iOS 27 Beta 2

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple vydal druhou betu iOS 27 a jak už to u druhých testovacích verzí bývá, nejde jen o nudné ladění stability. Novinek sice není tolik, aby se z nich člověku protočila hlava, ale některé z nich dávají poměrně jasně najevo, kam chce Apple svůj systém letos posouvat. A ano, opět se hodně točí kolem Siri, Apple Intelligence a drobných úprav, které mají iPhone zpříjemnit v každodenním používání.

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Jednou z viditelnějších změn je nové tlačítko Write with Siri, které se nově objevuje přímo nad klávesnicí v aplikacích jako Poznámky, Mail nebo Zprávy. V první betě bylo nutné text nejprve označit, nyní je tedy tato funkce daleko dostupnější. Apple tím v podstatě dává najevo, že chce ze Siri udělat nejen hlasovou asistentku, ale i nástroj, který vám pomůže s psaním napříč systémem.

Wallet bude chytřejší a RCS konečně praktičtější

Zajímavě působí také novinka v aplikaci Wallet, kde se objevila funkce Insights. Ta zatím není plně funkční, ale podle Applu má v budoucnu umožnit propojení účtů a zobrazování přehledu výdajů, pravidelných plateb, zůstatků a dalších finančních informací. Jinými slovy, Wallet by se mohl začít posouvat od obyčejné digitální peněženky směrem k přehlednějšímu finančnímu centru.

Potěší i majitelé iPhonů, kteří si často píší s uživateli Androidu. Apple totiž do RCS konverzací přidal možnost odpovědět na konkrétní zprávu dlouhým podržením, podobně jako u iMessage. Kromě toho se reakce na fotky a videa konečně zobrazují vizuálně přímo nad obsahem, nikoli jako textový popis typu, že někdo „miloval obrázek“. Na papíře jde o drobnosti, v praxi ale přesně o ty věci, které dokážou běžnou komunikaci zpříjemnit.

Apple zapracoval také na chytré domácnosti. V aplikaci Domácnost se nově objevuje možnost vzdáleně aktualizovat Apple TV, takže kvůli instalaci nejnovějšího softwaru nebude nutné Apple TV zapínat přímo u televize. U HomeKit Secure Video kamer pak půjde dlouhým podržením notifikace rovnou spustit náhled videa z pohybového upozornění a případně rozsvítit světla v okolí kamery. Pro uživatele HomeKitu je navíc důležité i to, že druhá beta opravuje problém s nereagujícími doplňky, například světly Philips Hue, který se objevil po instalaci prvních testovacích verzí.

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
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Menší změny, které ale dávají smysl

iOS 27 beta 2 přináší také upozornění na nefunkční zálohy na iCloud, novou volbu pro Visual Intelligence v nastavení Siri nebo drobné úpravy v aplikaci Fotoaparát, kde systém žlutě zvýrazní tlačítko nástrojů v případě, že je aktivní některá skrytá funkce, například úprava expozice. V aplikaci Počasí Apple upravil některé světle modré texty tak, aby byly čitelnější, a aplikace Fotky nově zvládá AI nástroje i u RAW snímků.

Naopak jedna starší věc se pomalu loučí. Aplikace AirPort Utility už podle Applu nebude v iOS 27 dostupná ke stažení. Kdo ji má, bude si ji moci znovu stáhnout, ale její funkčnost už Apple do budoucna negarantuje. Vzhledem k tomu, že éra AirPort routerů je dávno pryč, nejde o velké překvapení, ale pro pár uživatelů to může být nepříjemná zpráva.

Ve výsledku tedy iOS 27 beta 2 nepůsobí jako revoluce, ale spíš jako další krok k tomu, aby se letošní systém začal pomalu skládat dohromady. Veřejná beta má dorazit v červenci a ostré vydání se očekává tradičně v září společně s novými iPhony. A pokud Apple udrží tempo, může být iOS 27 nakonec zajímavější aktualizací, než se po prvním pohledu zdálo.

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iOS 27

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