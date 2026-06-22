Bouřky v ČR – Jak je jednoduše sledovat přes mobil

S vlnou veder, která do České republiky dorazila v posledních dnech i vlna bouřek, které jsou na mnoha místech naší země opravdu silné. Pokud vás tedy zajímá, zda se nějaká pořádná bouřka náhodou nežene právě na vás, není od věci vědět, jak je sledovat přes telefon – tím spíš, když před nimi varuje už i ČHMU.
Ventusky
Pokud hledáte aplikaci, která vám ukáže bouřky doslova v pohybu, Ventusky patří mezi nejlepší volby. Její hlavní předností jsou detailní animace proudění vzduchu, díky kterým okamžitě vidíte nejen směr bouřek, ale také jeho intenzitu. Právě v období silnějších poryvů nebo bouřek jde o velmi praktickou pomůcku. Aplikace navíc zaujme moderním vzhledem a přehledným rozhraním, ve kterém se zorientujete během několika minut. Kromě větru nabízí také klasickou předpověď počasí, různé meteorologické modely, údaje o tlaku vzduchu, sněhové pokrývce, rosném bodu a řadu dalších informací. Aplikace je placená a vyjde na 79 korun. Pokud však potřebujete pouze sledovat proudění větru, poslouží dobře i bezplatná webová verze.
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Windy
Mezi českými uživateli iPhonů si jen těžko představit známější meteorologickou aplikaci než Windy. Popularitu si získala především díky povedenému grafickému zpracování a obrovskému množství dat, která dokáže nabídnout. Nechybí samozřejmě ani podrobné informace o větru doplněné o animace jeho směru a síly. Stačí pár klepnutí a rychle zjistíte, zda se ve vašem okolí očekávají silné poryvy nebo dokonce velmi nepříznivé povětrnostní podmínky. Výhodou je také to, že většinu důležitých funkcí lze využívat bez nutnosti platit předplatné.
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Počasí & radar
Ne každý potřebuje sledovat detailní mapy a animace proudění vzduchu. Pokud vám stačí přehledná předpověď s informacemi o síle větru a současně oceníte moderní a srozumitelné prostředí, stojí za pozornost aplikace Počasí & radar. Její silnou stránkou je způsob prezentace informací. Kromě klasických grafů a tabulek totiž nabízí také články a vysvětlující texty, díky nimž je orientace v meteorologických údajích mnohem jednodušší. Samozřejmě nechybí ani radarové snímky, podrobné předpovědi a další užitečné nástroje, které se při sledování počasí mohou hodit.
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ČHMÚ a ČHMÚ+
Aplikace Českého hydrometeorologického ústavu možná nezaujmou na první pohled designem, ale pokud jde o množství dostupných dat, patří mezi nejkomplexnější řešení vůbec. Najdete v nich aktuální i předpovědní informace o teplotách, větru, kvalitě ovzduší, aktivitě klíšťat i řadu dalších údajů. Velkou výhodou je sekce výstrah, kde se zobrazují všechna aktuální upozornění vydaná pro území České republiky. Právě během období silného větru nebo bouřek jde o velmi užitečný zdroj informací. Pokud chcete mít meteorologická data přímo od oficiální autority, tyto aplikace rozhodně stojí za instalaci.
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Yr.no
Velmi povedenou alternativou je také aplikace Yr.no, která pochází z Norska. Přestože je dostupná pouze v angličtině, její používání je díky přehlednému grafickému zpracování velmi jednoduché. Nabízí podrobné předpovědi počasí včetně vývoje teplot, množství srážek a samozřejmě i rychlosti a směru větru. Orientaci usnadňují přehledné grafy a šipky znázorňující očekávané proudění vzduchu. Nechybí ani informace o východu a západu slunce nebo detailní hodinové předpovědi. Pokud hledáte komplexní meteorologickou aplikaci a nevadí vám angličtina, Yr.no rozhodně stojí za vyzkoušení.