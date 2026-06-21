Zavřít reklamu

Zpříjemní život a ušetří čas! 4 geniální aplikace pro iPhone, o kterých málokdo ví, ale musíte je vyzkoušet

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
0
< >

Seznam

Pushup Club

Pushup Club je fitness aplikace zaměřená na kliky, která spojuje uživatele z celého světa do společné výzvy dosáhnout 100 miliard kliků. Pomocí přední kamery iPhonu automaticky rozpoznává a počítá správně provedené opakování, takže není potřeba nic zapisovat ručně. Každý klik se započítává do osobních statistik i globálního počítadla. Aplikace nabízí přehledy výkonů, denní a týdenní statistiky, série cvičebních dnů, odznaky za dosažené milníky i soukromé výzvy s přáteli. Funguje také offline a veškeré zpracování obrazu probíhá přímo v zařízení, takže nejsou ukládána ani odesílána žádná videa. Pushup Club je zdarma, bez reklam a bez povinné registrace.

Pushup Club 1 Pushup Club 1
Pushup Club 2 Pushup Club 2
Pushup Club 3 Pushup Club 3
Pushup Club 4 Pushup Club 4
Vstoupit do galerie

Frontlog

Frontlog je aplikace pro hráče, kteří chtějí mít přehled o připravovaných herních novinkách a důležitých událostech ze světa videoher. Nabízí časovou osu nadcházejících vydání her, možnost filtrování podle platformy, žánru nebo tématu a přehled nejočekávanějších titulů. Uživatelé si mohou ukládat oblíbené hry do vlastního seznamu, sledovat herní akce jako Summer Game Fest, Nintendo Direct nebo The Game Awards a dostávat upozornění na oznámení, změny termínů i samotná vydání. Nechybí ani chytré vyhledávání, synchronizace mezi zařízeními a podpora tmavého režimu. Frontlog je zdarma a bez reklam, takže představuje praktický nástroj pro každého, kdo nechce propásnout žádnou očekávanou hru.

Frontlog 1 Frontlog 1
Frontlog 2 Frontlog 2
Frontlog 3 Frontlog 3
Frontlog 4 Frontlog 4
Frontlog 5 Frontlog 5
Frontlog 6 Frontlog 6
Frontlog 7 Frontlog 7
Vstoupit do galerie

Tabsy

Tabsy je praktická aplikace pro všechny, kteří si chtějí udržet přehled o drobných půjčkách a společných výdajích s přáteli, rodinou nebo kolegy. Místo hledání starých zpráv a přemýšlení, kdo naposledy platil oběd nebo vstupenky do kina, stačí vytvořit jednoduchou záložku a zapisovat jednotlivé částky. Velkou výhodou je maximálně jednoduché ovládání, možnost vytvářet samostatné „účty“ pro různé lidi či skupiny a také důraz na soukromí – ve výchozím nastavení jsou všechna data uložena pouze v zařízení a není potřeba zakládat účet. Pro náročnější uživatele je připraveno předplatné Tabsy Premium, které přidává zálohování do cloudu a synchronizaci mezi iPhonem a iPadem, takže o své záznamy nepřijdete ani při výměně zařízení.

Tabsy 1 Tabsy 1
Tabsy 2 Tabsy 2
Tabsy 3 Tabsy 3
Tabsy 4 Tabsy 4
Tabsy 5 Tabsy 5
Vstoupit do galerie

Cropper

Cropper je šikovná aplikace, která usnadňuje ukládání obrázků a příspěvků ze sociálních sítí. Místo toho, abyste po pořízení screenshotu pokaždé ručně ořezávali nepotřebné okraje, zvládne Cropper vše prakticky jediným klepnutím. Díky vylepšenému algoritmu si poradí s mnohem širší škálou snímků obrazovky a výsledný výřez působí přirozeně a čistě. Pokud si rádi ukládáte inspirativní fotografie, grafiky nebo příspěvky svých oblíbených tvůrců, může vám tato aplikace ušetřit spoustu času i zbytečné práce.

Cropper 1 Cropper 1
Cropper 2 Cropper 2
Cropper 3 Cropper 3
Cropper 4 Cropper 4
Cropper 5 Cropper 5
Cropper 6 Cropper 6
Vstoupit do galerie

 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.