Zpříjemní život a ušetří čas! 4 geniální aplikace pro iPhone, o kterých málokdo ví, ale musíte je vyzkoušet

Seznam
Pushup Club
Pushup Club je fitness aplikace zaměřená na kliky, která spojuje uživatele z celého světa do společné výzvy dosáhnout 100 miliard kliků. Pomocí přední kamery iPhonu automaticky rozpoznává a počítá správně provedené opakování, takže není potřeba nic zapisovat ručně. Každý klik se započítává do osobních statistik i globálního počítadla. Aplikace nabízí přehledy výkonů, denní a týdenní statistiky, série cvičebních dnů, odznaky za dosažené milníky i soukromé výzvy s přáteli. Funguje také offline a veškeré zpracování obrazu probíhá přímo v zařízení, takže nejsou ukládána ani odesílána žádná videa. Pushup Club je zdarma, bez reklam a bez povinné registrace.
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Frontlog
Frontlog je aplikace pro hráče, kteří chtějí mít přehled o připravovaných herních novinkách a důležitých událostech ze světa videoher. Nabízí časovou osu nadcházejících vydání her, možnost filtrování podle platformy, žánru nebo tématu a přehled nejočekávanějších titulů. Uživatelé si mohou ukládat oblíbené hry do vlastního seznamu, sledovat herní akce jako Summer Game Fest, Nintendo Direct nebo The Game Awards a dostávat upozornění na oznámení, změny termínů i samotná vydání. Nechybí ani chytré vyhledávání, synchronizace mezi zařízeními a podpora tmavého režimu. Frontlog je zdarma a bez reklam, takže představuje praktický nástroj pro každého, kdo nechce propásnout žádnou očekávanou hru.
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Tabsy
Tabsy je praktická aplikace pro všechny, kteří si chtějí udržet přehled o drobných půjčkách a společných výdajích s přáteli, rodinou nebo kolegy. Místo hledání starých zpráv a přemýšlení, kdo naposledy platil oběd nebo vstupenky do kina, stačí vytvořit jednoduchou záložku a zapisovat jednotlivé částky. Velkou výhodou je maximálně jednoduché ovládání, možnost vytvářet samostatné „účty“ pro různé lidi či skupiny a také důraz na soukromí – ve výchozím nastavení jsou všechna data uložena pouze v zařízení a není potřeba zakládat účet. Pro náročnější uživatele je připraveno předplatné Tabsy Premium, které přidává zálohování do cloudu a synchronizaci mezi iPhonem a iPadem, takže o své záznamy nepřijdete ani při výměně zařízení.
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Cropper
Cropper je šikovná aplikace, která usnadňuje ukládání obrázků a příspěvků ze sociálních sítí. Místo toho, abyste po pořízení screenshotu pokaždé ručně ořezávali nepotřebné okraje, zvládne Cropper vše prakticky jediným klepnutím. Díky vylepšenému algoritmu si poradí s mnohem širší škálou snímků obrazovky a výsledný výřez působí přirozeně a čistě. Pokud si rádi ukládáte inspirativní fotografie, grafiky nebo příspěvky svých oblíbených tvůrců, může vám tato aplikace ušetřit spoustu času i zbytečné práce.
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