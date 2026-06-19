Přicházíte o 30 % výkonu. Microsoft odhalil krutou pravdu o prohlížení webu na iPhone

Jedním z nejkontroverznějších pravidel Applu je dlouhodobě požadavek, aby všechny prohlížeče na iPhonu využívaly technologii WebKit, tedy stejný vykreslovací engine, který používá Safari. Ať už si tak stáhnete Chrome, Edge, Firefox nebo Brave, ve skutečnosti všechny stojí na stejném základu. Právě toto pravidlo se nyní opět dostalo do centra pozornosti. Microsoft totiž zveřejnil výsledky experimentu, které naznačují, že uživatelé iPhonů mohou kvůli tomuto omezení přicházet o výraznou část výkonu při prohlížení webu.
Microsoft vytvořil experimentální verzi prohlížeče Edge využívající vlastní vykreslovací engine Blink, který pohání také desktopový Chrome. Testovací verze byla postavena na frameworku BrowserEngineKit, který Apple zpřístupnil v Evropské unii kvůli regulaci DMA. Výsledky byly překvapivé. V benchmarku Speedometer 3.1 dosáhl Edge skóre 49,27 bodu, zatímco Safari na stejném zařízení získalo 38,3 bodu. Rozdíl činil přibližně 28,6 %. Lepší výsledky zaznamenal Edge také v testech JavaScriptu a grafického vykreslování. Je však potřeba dodat, že šlo o výzkumný prototyp a nikoliv o finální produkt určený běžným uživatelům. Samotný Microsoft upozorňuje, že testy probíhaly mimo laboratorní podmínky a na jediném zařízení.
Proč Chrome na iPhonu není skutečný Chrome?
Mnoho uživatelů si dodnes neuvědomuje, že Chrome na iOS nefunguje stejně jako Chrome na Androidu nebo Windows. Apple totiž mimo Evropskou unii stále vyžaduje použití WebKitu. Vývojáři tak mohou přidávat vlastní funkce, synchronizaci nebo uživatelské rozhraní, ale samotné zobrazování webových stránek zajišťuje stejný engine jako v Safari. Právě proto se mezi jednotlivými prohlížeči na iPhonu často neobjevují tak velké rozdíly ve výkonu jako na počítačích nebo Androidu.
Pamatujete ještě na App Store z iOS 10?
Zajímavé je, že Evropská unie už před více než dvěma lety přinutila Apple otevřít cestu alternativním vykreslovacím enginům prostřednictvím DMA. Přesto dodnes neexistuje žádný velký prohlížeč, který by na iPhonu v EU používal vlastní engine. Podle vývojářů jsou důvodem technické a administrativní překážky. Apple například vyžaduje vydání samostatné aplikace pouze pro evropský trh a firmy by musely současně udržovat dvě odlišné verze prohlížeče. Právě to je jeden z důvodů, proč Google, Mozilla ani Microsoft zatím alternativní verzi svých prohlížečů nevydaly.
Apple argumentuje bezpečností a výdrží baterie
Apple dlouhodobě hájí WebKit především bezpečností, stabilitou a energetickou efektivitou. Firma tvrdí, že jednotný engine umožňuje rychleji opravovat bezpečnostní chyby a lépe optimalizovat spotřebu energie na iPhonu. Podobné argumenty zaznívají ze strany Applu už řadu let. Kritici naopak tvrdí, že absence skutečné konkurence zpomaluje vývoj mobilního webu a omezuje možnosti uživatelů i vývojářů. Právě výsledky Microsoftu nyní poskytly jejich argumentům nové palivo.
Zda bychom byli schopní reálně poznat rozdíl v případě, že by se Apple rozhodl svá striktní pravidla Safari změnit, je samozřejmě otázka, na kterou zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Část uživatelů na Redditu tvrdí, že Safari funguje dostatečně rychle a rozdíl by si v běžném používání nevšimli. Jiní naopak upozorňují na problémy s některými weby, vyšší spotřebu paměti nebo horší kompatibilitu oproti desktopovým verzím Chromu či Firefoxu. Jisté však je, že zveřejněné výsledky znovu otevírají debatu, která se kolem iPhonu vede už téměř dvě desetiletí. A pokud se v Evropské unii skutečně objeví první prohlížeče bez WebKitu, možná se vůbec poprvé ukáže, jak velký rozdíl tato změna dokáže v praxi přinést. Já jsem na to upřímně coby dlouholetý uživatel Safari velmi zvědavý, ale rovnou musím dodat, že „jen“ vyšší rychlost by mě k přechodu nejspíš stejně nepřesvědčila.