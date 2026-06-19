Na dovolenou bez starostí: O2 přináší nové roamingové balíčky i chytré řešení nabíjení

Léto je obdobím dovolených, výletů a poznávání nových míst. Ať už letos vyrážíte k moři, na poznávací okruh po Evropě nebo za exotikou na druhý konec světa, jedno mají dnešní cestovatelé společné – chtějí být neustále online. Navigace, rezervace hotelů, komunikace s rodinou, sdílení zážitků na sociálních sítích nebo vyhledávání informací na cestách totiž vyžadují mobilní data, která jsou dnes stejně důležitá jako cestovní pas.
Zatímco v Evropě používáte mobilní služby jako doma podle podmínek vašeho tarifu, na cestách mimo EU je už potřeba připojení řešit. Právě proto přichází O2 s novými letními roamingovými balíčky Data Pas, díky kterým můžete zůstat neomezeně online po celou dobu vašeho pobytu bez obav z vysokých účtů za roaming. Operátor připravil pro své zákazníky výhodné balíčky pro různou délku cest, které fungují téměř ve všech mimoevropských destinacících. Ceny začínají už na 199 Kč.
Datová pojistka jako záchrana po vyčerpání dat
Součástí všech balíčků jsou data dostupná v plné rychlosti, která podle zkušeností O2 většině zákazníků bez problémů pokryjí běžné potřeby během dovolené či služební cesty. Uživatelé tak mohou pohodlně využívat sociální sítě, uskutečňovat videohovory nebo sledovat online videa. Pokud přidělený objem dat vyčerpají, automaticky se aktivuje Datová pojistka s rychlostí 384 kb/s. Ta je dostatečná pro používání navigace, komunikačních aplikací, rezervačních služeb či mobilního bankovnictví. Nemusíte tak počítat gigabajty – víte, že zůstáváte online po celou dobu platnosti balíčku.
Data mimo EU na pár kliknutí v mobilu
Další výhodou balíčků je jejich jednoduchost. Stačí si těsně před odjezdem v aplikaci Moje O2 aktivovat některý z nich a hned po příjezdu do zahraničí můžete bez starostí začít používat internet. Anebo si balíček zapnete přes uvítací SMS, kterou automaticky dostanete po příletu do destinace. Vše řešíte u svého operátora, v aplikaci, kterou běžně používáte. Bez nutnosti pořizování a nastavování dalších služeb, jakou jsou cestovatelské e-SIM nebo místní SIM karty.
Tři roamingové balíčky s cenou už od 199 Kč
V aplikaci Moje O2 teď mají zákazníci k dispozici tři varianty balíčků, které operátor připravil pro různé délky pobytu.
- Balíček Data Pas na 3 dny za 199 Kč s 1 GB dat a Datovou pojistkou. Hodí se pro krátké pobyty, při přejezdech přes země mimo EU, jako je Švýcarsko, nebo pro základní komunikaci na cestách.
- Balíček Data Pas na 14 dní za 399 Kč s 5 GB dat a Datovou pojistkou. Je ideální pro běžnou dovolenou například u moře, a pohodlné využívání dat.
- Balíček Data Pas na 30 dní za 499 Kč s 10 GB dat a Datovou pojistkou. Vyplatí se při delších pobytech, například při aktivním cestování nebo intenzivnějším využívání mobilních dat.
Tyto balíčky mohou zákazníci využít v 96 zemích, do kterých směřují téměř všechny jejich cesty mimo EU. Jedná se například o Turecko, Egypt, USA, Mexiko, Albánii, Švýcarsko nebo také Tunisko a země Karibiku. Seznam všech zemí je uveden na webu O2.
Nabíjejte chytře a jednoduše
A když už je řeč o cestování a mobilních telefonech, vedle dostatku dat je důležité myslet i na dostatek energie. Moderní smartphony totiž sice zvládnou během dne spoustu věcí, ale intenzivní používání navigace, fotoaparátu nebo mobilního internetu jejich baterii dokáže vybít rychleji, než bychom si přáli. Právě proto se na cestách vyplatí mít po ruce kvalitní powerbanku.
O2 proto nedávno představilo novou prémiovou řadu příslušenství O2 spark, která zahrnuje mimo jiné i moderní powerbanky navržené s důrazem na spolehlivost, výkon a jednoduché používání. Nová řada má zákazníkům usnadnit orientaci v nabídce nabíjení a nabídnout produkty, které obstojí nejen při každodenním používání, ale právě i během cestování. Ať už vyrážíte na víkendový výlet nebo několik týdnů dlouhou dovolenou, kombinace dostatku mobilních dat a spolehlivého zdroje energie je dnes prakticky nezbytností.
Pokud tedy plánujete letní cestování, vyplatí se myslet nejen na letenky, ubytování a pojištění, ale také na to, jak zůstat online a jak udržet svá zařízení nabitá. S roamingovými balíčky O2 a příslušenstvím O2 Spark budete mít o starost méně a můžete se soustředit na to nejdůležitější – užít si dovolenou naplno.