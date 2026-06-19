Koniec školského roka v iStores: Získajte nový Apple na splátky bez navýšenia a s bonusom až do 100 €

Komerční sdělení: Blíži sa záver školského roka, čo pre mnohých študentov a učiteľov znamená zaslúžený oddych, no zároveň je to ideálny čas na prípravu technologickej výbavy na ďalšie obdobie. iStores, najväčší Apple Premium Partner na Slovensku, spúšťa obľúbenú kampaň, ktorá robí špičkové Apple produkty dostupnejšími než kedykoľvek predtým. Nový Mac, iPad či iPhone, ale aj ďalšie zariadenia a príslušenstvo si teraz môžete odniesť na splátky s nulovým navýšením, bez akontácie a navyše s atraktívnymi výkupnými bonusmi.
Či už hľadáte výkonný nástroj na štúdium a prácu, alebo chcete odmeniť seba či svoje deti za celoročné úsilie, investícia do ekosystému Apple sa teraz mimoriadne oplatí. iStores prináša ponuku, ktorá kombinuje finančnú flexibilitu s prémiovými službami.
Nové zariadenie hneď, platba neskôr: 10 splátok s 0 % úrokom
Hlavným benefitom aktuálnej kampane je možnosť rozložiť si kúpnu cenu zariadenia na 10 mesačných splátok bez akéhokoľvek navýšenia. V praxi to znamená, že preplatíte presne 0 eur – RPMN je na úrovni 0 % a nečakajú vás žiadne skryté poplatky ani povinnosť platiť akontáciu vopred.
Vymeňte staré za nové a získajte extra bonus navyše
Ak doma máte starší smartfón, tablet, notebook alebo inteligentné hodinky (a to aj od iných výrobcov), iStores vám ich hodnotu odpočíta z ceny nového Apple zariadenia. Počas tejto kampane však k výkupnej cene získate aj špeciálny výkupný bonus:
- Bonus +100 € pri kúpe nového počítača Mac (okrem MacBook Neo).
- Bonus +30 € pri kúpe nového iPhonu, iPadu alebo Apple Watch.
Výhody pre študentov a učiteľov sa sčítavajú
iStores dlhodobo podporuje vzdelávanie, preto držitelia preukazov ISIC a ITIC (študenti denného štúdia nad 18 rokov, ich rodičia a pedagogickí pracovníci) môžu využiť dodatočnú zľavu až do výšky 6 % na nákup Macu alebo iPadu. Najlepšou správou je, že študentskú zľavu je možné kombinovať so splátkami bez navýšenia aj s výkupným bonusom. Ide o jedinečnú synergiu akcií, ktorá z tejto kampane robí jednu z najvýhodnejších ponúk v celom kalendárnom roku.
Udržateľná alternatíva s programom re:live
Pre tých, ktorí hľadajú ešte výraznejšiu úsporu alebo preferujú ekologickejší prístup, prináša iStores ponuku certifikovaných zariadení v programe re:live. Ide o otestované, kompletne vyčistené a plne funkčné iPhony, Macy, iPady či Apple Watch s 12-mesačnou zárukou. Aj na tieto produkty sa počas kampane vzťahuje možnosť nákupu na 10 splátok s 0 % navýšením, vďaka čomu môžete získať napríklad overený iPhone či iPad už od 10 až 12 € mesačne.
Navštívte predajne alebo nakupujte online
Akcia platí obmedzený čas a vzťahuje sa na nákupy v e-shope, ako aj v 16 moderných predajniach iStores po celom Slovensku, kde vám vyškolení špecialisti pomôžu nielen s výberom vhodného modelu, ale priamo na mieste vybavia výkup starého zariadenia aj schválenie bezúročného úveru.
Kompletnú ponuku produktov, kalkulačku splátok a detailné podmienky akcie nájdete na oficiálnej stránke www.istores.sk/skola.